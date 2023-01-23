26歲工程師慘遭警察「割蛋」！示威被警棍戳下體　睪丸永久摘除

▲法國警方暴力鎮壓示威民眾。圖非當事人。（圖／路透，下同）



記者王佩翊／編譯

法國一名男子日前參加一場巴黎的大規模示威遊行時，遭到警方制伏，然而過程中警察使用棍棒攻擊他的腹股溝，導致他的睪丸受傷，送醫後被迫摘除。該起事件隨即引發爭議，並撻伐法國警察執法過當並無端使用暴力。受害男子強調，他並非第一個遭受警方暴力的人，他將提出訴訟，以追求公平正義。

根據《解放報》報導，法國政府日前推動一項養老金改革計畫，引發民眾不滿，因此全國各地有100多萬人一同在19日走上街頭，進行抗議。一名26歲男子19日也參加一場位於巴黎的示威遊行活動，然而遊行過程卻突然發生暴力事件。

當時示威者正與警察發生衝突，他企圖拍照記錄現場狀況，沒想到就被一名警察撞倒在地，隨後另一名警察衝過來，手持警棍用力戳他的下體，並擊中他的腹股溝，他隨即露出痛苦神情。

整個過程全都被拍攝下來，並迅速流傳於社交媒體與法國電視台，引發輿論撻伐，民眾認為警方濫用暴力。對此，巴黎警察局長努捏斯（Laurent Nunez）下令徹查此案，但仍無法平息民眾怒火。而這名被毆打的男子則因睪丸嚴重損傷，必須永久摘除。

被迫「割蛋」的受害人名叫伊凡（Ivan），年僅26歲的他是一名工程師，原本還擁有大好未來，卻因為遭到警方毆打，而導致生殖能力受到影響。他強調，自己並非第一個遭受警察暴力的受害者，他會訴諸法律，以遏制警方的暴力行為。

法國政府發言人維蘭（Olivier Veran）表示，自己並非警察也非司法機構的一員，但他與被害人站在同一陣線。據悉，該起訴訟已在進行中。