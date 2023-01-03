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大陸 大陸焦點 特派現場

抗議不讓放煙火！河南上千人包圍公安「掀翻警車」　男站車頂狂歡

▲▼河南少年砸警車狂歡 疑不滿煙花管理規定。（圖／翻攝自影片）

▲河南少年砸警車狂歡，疑不滿煙花管理規定。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導​

作為大陸放棄「動態清零」後的首個小長假，多地都湧現大批慶祝人潮，有的違規放煙花，爆發不少亂象。河南省周口市鹿邑縣周一（2日)晚間發生大規模警民衝突。根據多名網友爆料，當地民眾在跨年慶祝活動中私自燃放煙花爆竹，導致警察出動。隨後雙方爆發激烈衝突，上千民眾包圍警車，用硬物砸車，用腳踢踹，警車徹底被砸爛，並被推翻。

有網友在微博、抖音等社交軟體爆料稱，「河南省周口市鹿邑縣紫氣大道，有幾名未成年人由於對煙花管理規定的不滿而打砸、掀翻特殊車輛……，現場圍觀人群不少 。」

流傳的多則影片和照片顯示，一名少年跳上警車車頂狂歡，做出各種慶祝手勢，還不斷開心跳舞。此外，也有民眾掀翻警車，拆掉警車車牌，並高舉示威。

還有影片顯示，民眾包圍警車，不斷拍打警車，要求警方釋放因燃放煙花被抓的人，還有人向警員扔瓶子。警察放人後，民眾直接在警車旁燃放煙花慶祝。

據社交媒體消息，事件發生於昨天（2日）晚上，最後特警消防進場，隨後將鬧事青年逮捕。目前，官方還沒有發布事件的相關通告。

知名推特博主「李老師不是你老師」周一也發布了一系列相關影片。不過，微博留言區大多數人，對抗拒煙火禁令的人持批評態度，「禁止燃放煙花爆竹固然不可取，但是這樣的行為更為可恥吧！ 」、「真的很恐怖好嗎？怎麽會去砸警車啊，都那麽大人了不會真的覺得自己很牛吧。」

此外，由於大陸大部分地區仍然禁止燃放爆竹，今年元旦出現不少鬧劇。湖北有男子在行進的轎車上沿路放鞭炮，火花射向路人。河南鄭州也有人在人潮密集的跨年場施放鞭炮，不聽勸阻後，現場工作人員只好拿起滅火器，朝他噴灑。

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