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伊朗女子攀岩冠軍「出國比賽沒戴頭巾」　老家慘被拆光淪廢墟

記者吳美依／綜合報導

伊朗33歲攀岩冠軍埃爾納茲．雷卡比（Elnaz Rekabi）10月在南韓比賽時未戴頭巾，而是綁著馬尾、頭繫髮帶，被國內反政府示威者視為聲援之舉，備受國際關注。但據改革派媒體《伊朗電報》（IranWire）報導，她在母國的住處疑似遭到警方拆除，相關影片在網路瘋傳。

《伊朗電報》播出影片顯示，一棟房屋被拆得僅剩斷垣殘壁，埃爾納茲的哥哥達沃德．雷卡比（Davood Rekabi）正在哭泣，他也是一名攀岩運動員，且為伊朗拿過10面金牌。

拍攝者說，「這就是在這個國家生活的後果，一個為國家拿回數公斤獎牌的冠軍，努力奮鬥讓國家驕傲…他們卻對他噴辣椒水，拆掉一棟占地39平方公尺的房子，然後就離開了。我還能說什麼呢？」

▲▼ 伊朗33歲攀岩運動員埃爾納茲．雷卡比（Elnaz Rekabi）10月在南韓比賽時未戴頭巾，在母國的住處疑似遭到官員拆除。（圖／翻攝推特、Instagram@elnaz.rekabi）

▲埃爾納茲．雷卡比（Elnaz Rekabi）的住處疑似遭到官員拆除。（圖／翻攝推特）

CNN報導此事時寫道，他們無法證實雷卡比家族房屋遭拆除的時間，或者是否與政府命令有關，而德黑蘭當局及伊朗官媒目前並未公開回應。

今年9月，伊朗爆發「頭巾女孩之死」事件，22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑似因為「不當」配戴頭巾遭道德警察逮捕，並在拘留期間不幸死亡，引爆全國反政府示威至今，也招致德黑蘭當局嚴厲鎮壓。

▲▼ 伊朗33歲攀岩運動員埃爾納茲．雷卡比（Elnaz Rekabi）10月在南韓比賽時未戴頭巾，在母國的住處疑似遭到官員拆除。（圖／翻攝推特、Instagram@elnaz.rekabi）

▲埃爾納茲接受官媒採訪時說，未戴頭巾比賽純屬意外。（圖／翻攝Instagram@elnaz.rekabi）

在伊朗示威延燒各地之際，埃爾納茲在海外未戴頭巾比賽，被抗議人士視為「全國起義替女性爭取更大自由」的象徵人物，她返回伊朗時，在伊瑪目霍梅尼國際機場受到英雄式歡迎，幾天後也在Instagram發文，「我無盡感謝你們的支持。所有伊朗人民，他們是地球上最正派的人們，運動員、非運動員及國際社會的支持。」

不過，人權組織非常擔心埃爾納茲返國後的人身安全，她接受官媒《伊通社》（IRNA）採訪時強調，自己未依照政府規定，在海外代表國家比賽時戴著頭巾純屬意外。目前尚不清楚，埃爾納茲是否在受到施壓的情況下發表這番言論。

 

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