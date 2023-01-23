快訊／回娘家遇車禍！國1彰化段2車擦撞翻覆　南下路段狂塞

▲初二國1彰化段車禍翻車。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、劉人豪／彰化報導

國1南下203公里彰化段，今早發生自小客車變換車道時，擦撞另輛自小客車導致翻車造成4人受傷，消防人員到場時駕駛、乘客已爬出車外，並將受傷人員送衛福部彰化醫院，詳細事故原因仍待釐清。

▲這起車禍也造成該路段嚴重塞車。（圖／記者白珈陽攝）

據了解，4人都是手腳擦挫傷無大礙，狀況約在一個多小時後排除。這起車禍也造成該路段嚴重塞車，讓初二一早回娘家卻遇到車禍的民眾，需花更多時間才能抵達。