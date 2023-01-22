國道連環撞火燒車2死　酒駕女鬆口認了「圍爐喝沙瓦」

記者柯沛辰／台北報導

國道1號苗栗頭屋路段22日清晨發生6車連環追撞，釀成2死9傷悲劇。當時46歲陳姓女子酒駕自撞護欄，導致後車急煞連環撞。事後，陳女稱恍神釀禍，直到酒測驗出0.34毫克，才坦承除夕夜在台中喝了含酒精的沙瓦飲料。檢方22日複訊後，認定陳女涉公共危險、過失致死以及毁損罪，諭令20萬元交保。

國道警方調查，陳女22日清晨4點多開車行經國道1號北上128公里處，因酒駕自撞外側護欄，當場打橫在外側車道，導致後方一輛統聯客運、4輛小客車連環追撞，當場起火燃燒，最終48歲楊姓客運司機、小客車62歲許姓女乘客被活活燒死，還有9人受傷。

▲國道1號6車連環撞，蔡男小轎車與統聯客運雙雙起火，導致轎車女乘客、客運司機殞命。（圖／記者爆料網）

車禍第一時間，陳女聲稱是恍神釀禍，直到酒測超標，才坦言除夕夜在台中圍爐，喝了含酒精的沙瓦飲料，後來凌晨1點多開車上路，載16歲兒子返回桃園，途中有先在台中文心路稍作休息，不料在苗栗頭屋路段自撞護欄，造成連環追撞，衍生嚴重火燒車意外。

▲▼肇事的陳姓女駕駛第一時間稱「恍神」，直到酒測超標才改口「有喝沙瓦」。（圖／記者蔡文淵攝）

事後，陳女沒有受傷，16歲兒子也僅腳受傷，但訊後仍被依公共危險、過失致死等罪嫌移送。檢方下午複訊後，22日晚間諭令陳女20萬元交保，其餘3位駕駛則無保請回。

根據警方調查，當時統聯客運載21名乘客從台中開往桃園機場，從後追撞緊急煞停的蔡男轎車。一名乘客見狀，機警拿滅火器敲破後方逃生門，最終21名乘客全數逃生，唯獨楊姓司機因昏迷夾困在駕駛座，不幸喪生。