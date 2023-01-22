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社會 社會焦點 保障人權

酒駕女移送畫面曝！　害統聯司機命喪火窟

▲▼酒駕女子外套蓋頭移送。（圖／記者蔡文淵攝）

▲陳女離開時外套蓋頭快步上車。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵、劉人豪／苗栗報導　

大年初一(22日)國道1號苗栗─頭屋段發生嚴重車禍，警方初步研判為陳姓女子酒駕失控停於車道，衍生6車追撞起火，導致2死9傷憾事發生，陳女偵訊完後外套蓋頭不發一語上車準備離開，今將暫時回台北處理事情，後續警方依過失致死移送偵辦。

酒駕的46歲陳女在國道第二大隊刑事組覆訊後，今天將回台北處理事情，她步出刑事組後時用外套蓋頭，媒體追問「妳為什麼要喝酒開車」，她不發一語默默快步上車等候離開，後續警方會依涉公共危險過失致死移送；另外其他3名自小客車駕駛一併送地檢署複訊。

▲▼ 。（圖／記者蔡文淵攝）

▲面對媒體詢問，陳女沉默不語。（圖／記者蔡文淵攝）

回顧案情，今晨國道1號北上127公里、苗栗─頭屋段，1輛自小客車發生自撞，後方車輛煞車不及發生追撞，總計有1台遊覽車、5台自小客車發生連環車禍。統聯及1輛自小客車隨後起火燃燒，遊覽車司機跟小客車女乘客因逃生不及當場喪命，造成2死9傷。

國二隊交通組長張明光說明，本次事故共6部車受影響，初步研判肇事經過為1部自小客車，酒後駕車行經該路段失控停於車道，衍生到後面5部車連續追撞起火，導致憾事發生。

▲▼初一火燒車2死。（圖／記者蔡文淵攝）

▲初一6車追撞起火釀2死9傷。（圖／記者蔡文淵攝）
 

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