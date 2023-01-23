極凍寒流來了！初二「越晚越冷」最低剩3℃　強烈冷氣團伴收假

▲大年初二寒流開始南下，白天氣溫逐漸下降，入夜後明顯變冷。（圖／中央氣象局）



記者葉國吏／綜合報導

大年初二寒流開始南下，白天氣溫逐漸下降，入夜後明顯變冷，初三、初四台北氣象站將降至7度左右，挑戰入冬以來的最低紀錄，平地最低氣溫也將降至3度左右，2000公尺以上高山有機會下雪。初五回暖，不過初六又有一波強烈大陸冷氣團報到，不可大意。

中央氣象局預報員張承傳指出，今天（23日，大年初二）清晨鋒面通過，除了東半部及恆春半島仍有局部短暫雨外，台中以北也有機會出現零星降雨，白天以後降雨轉為以迎風面的北部及東半部為主，北部地區的降雨機率會愈晚愈高，而中部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲。

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▲初三、初四最低僅剩3度，初六還有一波接近強烈大陸冷氣團的冷空氣南下。



各地低溫約16-19度，白天起寒流南下，氣溫將逐漸下降，北部及東北部高溫在20度上下，花東約22-24度，中南部還不受影響，高溫仍有26-29度，不過晚上開始各地天氣就會明顯轉冷，請多留意。

張承傳透露，寒流最冷出現在初三、初四清晨，台北氣象站將降至7度左右，挑戰入冬以來的最低紀錄，平地最低氣溫也將降至3度左右，北部2000公尺以上高山有機會降雪，初五冷空氣減弱回暖；不過初六（27日）開始到連假最後一天又有一波接近強烈大陸冷氣團強度的冷空氣南下，屆時又會轉為乾冷的天氣型態。