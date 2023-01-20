一圖看「春節三變天」！除夕初一回暖　初二寒流襲越晚越冷5℃

▲今(20)日至除夕(21日)晨、東北季風略增強，水氣略增，北海岸、大台北及東半部有局部雨，新竹以南晴時多雲。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今晨中南部受到輻射冷卻影響，截至5：03本島縣市平地最低氣溫為南投(中寮鄉)10.2度。今(20)日至除夕(21日)晨、東北季風略增強，水氣略增，北海岸、大台北及東半部有局部雨，新竹以南晴時多雲。除夕白天起至年初一(21、22日)東北風減弱，天氣好轉，年初二(23日)強冷空氣南下、越晚越冷，初三、四(24、25日)台北測站將降至8度左右(符合「寒流」定義)，平地最低氣溫將桃戰5度以下；迎風面1500公尺以上高山(太平、拉拉、合歡…)降至零下，有飄雪機率。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(20)日至除夕(21日)晨、東北季風略增強，水氣略增，北海岸、大台北及東半部有局部雨，新竹以南晴時多雲。北台灣白天氣溫略降，其他各地變化不大；北台灣仍偏冷，其他地區早晚冷、日夜溫差大。各地區平地氣溫：北部13至17度，中部10至24度，南部12至26度，東部12至24度。

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▲左圖：20日4：20真實色雲圖顯示，迎風面雲層增多。中圖：4：30雷達回波合成圖顯示，北海岸及東部海面降水回波逐漸增多。右圖：4：30累積雨量圖顯示，大台北東側、宜蘭已有局部短暫降雨，北海岸、東北角較明顯。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

除夕白天起至年初一(21、22日)東北風減弱，天氣好轉，西半部轉晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨；氣溫逐日升，北舒適南微熱、各地早晚偏涼微冷。

年初二(23日)強冷空氣南下，下午起氣溫明顯下降，愈晚愈冷；初三、四(24、25日)各國模擬強度又調強，台北測站將降至8度左右(符合「寒流」定義)，平地最低氣溫將桃戰5度以下；迎風面1500公尺以上高山(太平、拉拉、合歡…)降至零下，仍有一些水氣，有飄雪機率。年初五、六(26、27日)冷空氣逐日減弱、氣溫回升，天氣好轉、西晴東偶零星雨。連假最終兩天(28、29日)又有一波偏強的冷空氣南下，強度調整中，影響程度待觀察。

▼春節天氣預報。（圖／翻攝報天氣 - 中央氣象局臉書）