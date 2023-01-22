初一全台回暖！初二入夜「極凍寒流」來襲探3℃　初六還有一波

▲今天大年初一吹東南風全台回溫，高溫上看29度。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今天大年初一，由於吹東南風全台回溫，高溫上看29度。不過初二開始寒流南下，入夜後就會開始明顯變冷，初三、初四最冷下下探8度，平地甚至有可能挑戰入冬以來最低溫3度，北部太平山、拉拉山、合歡山有機會追雪。

中央氣象局預報員葉致均指出，今天（22日，大年初一）台灣附近轉吹東南風，各地白天氣溫近一步回升，高溫可以來到23-26度，南部內陸地區有機會來到28、29度，相當溫暖舒適，但是夜晚清晨仍偏涼，西半部及東北部低溫約15-17度，花東地區低溫18、19度，中南部日夜溫差及南北溫差大，外出活動請適時調整穿著；水氣更為減少，各地大多為多雲到晴的天氣，只有北部、東半部地區有零星降雨的機率。

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▲初二入夜後有寒流報到，將挑戰入冬以來最低溫。

葉致均透露，初二入夜後有一波寒流報到，會明顯感受到變冷，初三、四最冷，中部以北僅剩8-10度，花東、南部也僅有11-13度低溫。這波寒流預計影響到初五(26日），屆時寒流將逐日減弱回溫。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，初二這波寒流平地將挑戰3度左右最低氣溫，同時透露初六晚至連假最後一天(29日)又有一波相當強的冷空氣南下，但影響程度有待觀察。