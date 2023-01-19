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寒流下修探8°C「雪崩式暴跌10°C」一夜白番薯！圖看過年全台急凍

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）

▲冷空氣一波波，未來一周天氣變化大。（圖／翻攝RAMMB）

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員葉致均表示，過年天氣基本上屬於吹東北風到偏東風環境為主，迎風面桃園以北、東半部有局部降雨，新竹以南、金馬澎多雲到晴，明天（20日）有股微弱東北季風南下，只反映在北台灣，高溫略為下降，宜蘭、東北、花蓮有局部較大雨勢發生機率。除夕初一冷空氣減弱、各地回暖，初二又有一波較強冷空氣南下，影響到初三、四，感受都偏寒冷。

氣象局預報，明天小年夜東北季風稍微增強，水氣增加，迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量增多，有些降雨；溫度方面，西半部及東北部低溫約13到16度，花東18度左右，白天桃園以北及宜蘭地區高溫略降，大約17、18度，新竹至台南及花東高溫19到23度，高屏地區高溫可以來到25度以上，中南部日夜溫差及南北溫差大。

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▼過年將有寒流襲台，雪崩式降溫探8度。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）

▲▼春節期間天氣變化預測。（圖／氣象局）

▲▼春節期間天氣變化預測。（圖／氣象局）

氣象局指出，21、22日除夕、初一兩天東北季風減弱，風向轉為東南風，天氣回暖，北台灣氣溫回升；東半部及大台北地區雖仍有局部短暫雨，但降雨會逐漸減少，桃園以南為多雲到晴。

預估23日初二有強烈大陸冷氣團或寒流南下，24、25日初三、初四各地天氣明顯轉冷，這兩天是冷空氣影響最明顯時候，預計中部以北及東北部低溫只有11、12度，南部及花東14、15度，一直到25日初五冷空氣才會減弱，氣溫回升；另外北部及東半部這段期間有局部短暫雨，中南部為多雲到晴。

以入冬以來的2波寒流和2016年1月24日的4度「霸王寒流」來比較，災害預報士賈新興則分析，最近一次1月15日的寒流，低溫來到12.5度，再前一次聖誕節的寒流則來到8.3度，依照1024等壓線比較4起案例，這一次過年的寒流等壓線約落在聖誕寒流附近，預計最冷時間點落1月24日初三，台北測站低溫似乎要再往下修，預估下探8.2度，明天將針對低溫預報做最後確認「是否要下修至8度至9度。」

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