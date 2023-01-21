3℃「極寒流」亂春節！來襲時間曝光　1縣市大雨特報

▲白天東北季風減弱天氣好轉，部陰偶小雨轉多雲時晴，新竹以南晴時多雲。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今天除夕，宜蘭上午受到東北季風影響有局部大雨發生的機率。白天東北季風減弱天氣好轉，部陰偶小雨轉多雲時晴，新竹以南晴時多雲。年初二(23日)下午起強冷空氣逐漸南下，氣溫下降；初三、四(24、25日)寒流籠罩「極寒冷」，台北氣象站將降至7度左右，平地將挑戰3度左右的最低氣溫。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，除夕(21日)東北季風減弱，天氣漸好轉，北部陰偶小雨轉多雲時晴，新竹以南晴時多雲，東半部有局部短暫雨；氣溫漸升，北偏涼、南舒適，各地早晚仍偏冷。各地區平地氣溫：北部13至21度，中部11至26度，南部12至28度，東部14至25度。年初一(22日)西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨；氣溫再升，北舒適南微熱、各地早晚微冷。

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▲宜蘭縣大雨特報。（圖／中央氣象局）

年初二(23日)上午仍偏暖，下午起強冷空氣逐漸南下，氣溫下降；北東轉有雨，中南部晴時多雲。初三、四(24、25日)「寒流」籠罩，各地氣溫明顯偏低，天氣「極寒冷」；各國模式又略調強，台北氣象站將降至7度左右，平地將挑戰3度左右的最低氣溫；迎風面1500公尺以上高山(太平、拉拉、合歡…)降至零下，水氣雖快速減少，但仍有局部少量飄雪機率；大台北及東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲。

年初五、六(26、27日)冷空氣逐日減弱、氣溫回升，天氣好轉、西晴東偶零星雨。初六晚至連假最後一天(29日)又有一波相當強的冷空氣南下，各國模式調整中，影響程度待觀察。

▼左圖：21日4：40紅外線色調強化雲圖顯示，北台灣及東半部雲層多。中圖：4：40雷達回波合成圖顯示，北海岸、大台北東側及東部海面降水回波較明顯。右圖：4：30累積雨量圖顯示，東北部降雨較明顯。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）