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包1000元給姪子！姑姑一看怒轟「有夠帶衰」　他傻眼：包600就好？

▲▼紅包,紅包袋。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO包1千元被罵。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者朱祖儀／綜合報導

過年最讓人期待的除了年夜飯之外，就是發紅包的環節。一名網友表示，除夕夜當天姑姑帶著姪子來家裡拜年，他就準備了紅包給孩子，沒想到包出去之後，卻被罵爆「有夠帶衰」，讓他相當錯愕，氣得PO文抱怨。文章曝光後隨即掀起討論。

原PO在PTT發文表示，除夕夜的時候姑姑帶著姪子到家裡拜年，因為他剛領完年終，就想著包壓歲錢給姪子，隨後在紅包袋中放了一張1千元鈔票。沒想到姑姑看到金額後當場氣炸，怒轟「包1千單數不吉利，有夠帶衰」，他被罵後十分傻眼，心想「包1千不好，是不是包600就好？」發文想尋求眾人意見。

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貼文曝光後，不少網友也十分不解，表示「以前小時候親戚都給一千紅包」、「包1000哪裡不行了？下次就不包」、「小時候長輩都包1000啊」、「我包過1千、3千、5千，從來沒人跟我說單數不吉利的」、「小時候拿到1千蠻開心的，怎麼現代人毛那麼多」、「1000不吉利，那1萬呢？」「1000哪裡不吉利？也沒有什麼不好的諧音，小時候收到超爽的」、「小時候都領一千也沒怎樣啊」。

▲▼。（圖／翻攝自PTT）

▲文章掀起網友討論。（圖／翻攝自PTT）

還有人指出，「那就收回來啊，不爽不要拿」、「包100萬，問姑姑吉不吉利」、「200就好，再吵就444」、「包444444，看她會有什麼屁話啊」、「包4444超吉利，成雙成對」、「開780給她」、「這就你不對了，應該包兩塊」、「不介意的話，不然你可以包4444，看你敢不敢」、「包66塊，六六大順姑姑最喜歡」、「包7414，她一定笑著收」。

不過也有人幫姑姑說話，「1000本來就不吉利」、「1000是白包，第一次包紅包吼」、「你包200、600、1200都好，沒事包個1000」、「1000不吉利不會加個200嗎？ 只收過1200跟1600，沒收過1000的紅包」、「紅包沒人在包單數的好嗎，要嘛800，要嘛1200」，也有人建議「最簡單的公式，7歲以下200、7歲到14歲600、14歲到18歲1200」。

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