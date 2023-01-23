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過年接單收到紅包！外送員見金額差點下跪…驚呼：倒立爬101也ok

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▲一名外送員在年節期間仍辛勤工作，沒想到收穫意外之喜。（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）

圖文／CTWANT

近年受到新冠疫情衝擊，不少民眾改變消費習慣，吃東西、買東西全仰賴外送服務，雖然過年期間不少人都返鄉過年，但還是有人會叫外送，也有不少外送員年節仍辛勞工作。一名外送員就分享自己在過年期間，送餐後收到一個大紅包，讓他又驚又喜，直呼「要我倒立爬101也是ok的啦」。

這名外送員在「外送員的奇聞怪事」發文驚呼表示，「原來真的有客人會給紅包」。從照片可以看到，紅包內有2張千元大鈔，他收到後又驚又喜，表示自己都差點下跪了，甚至還說「這包拿出來要我倒立爬101也是ok的啦」，興奮之情溢於言表。

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貼文曝光後，網友紛紛留言，「兩千也太大方」、「可以下班了」、「一定是正在連莊」、「提早下班，讚！」、「可能是刮中大獎，恭喜」、「水啦，我朋友也有收到」。也有人開玩笑說，「我給你2000請倒立爬上101，完成後再➕2000」。

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