華航「全新機上餐」　蔬食、日料菜單出爐！爽吃米其林＋東京名店

▲華航推出全新機上餐。（圖／華航提供）

記者李宜秦／台北報導

迎接新的一年，中華航空也更新機上餐點，除了去年12月1日推出的「空中旅人純淨蔬食」以外，另也與東京名店「燈燈庵」餐廳合作，於今年1月15日起在日本航線推出豪華商務艙/商務艙專屬日式餐點。

中華航空與米其林綠星餐飲品牌陽明春天合作，從去年12月1日推出「空中旅人純淨蔬食」，新款飛機餐選用當季的低碳食材，包括松露炊飯、紅醬貝殼麵、白醬藜麥飯、咖啡杏鮑菇燴飯、紅薑植物肉薑黃飯等，台灣出發的旅客均可於航程前透過網路預訂。

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▲華航「空中旅人純淨蔬食」上線，圖為豪華商務艙、商務艙餐點。（圖／記者李宜秦攝）

豪華商務艙、商務艙的前菜為特製水果莎莎山藥細麵、黑豆胡麻秋葵、松子味噌黃瓜及橙蜜香蘋石蓮花；主菜為松露炊飯搭配法式芥子醬新魚排；湯品為中藥材熬煮的首烏養生湯。

豪華經濟艙前菜為水果莎莎松子味噌黃瓜與橙蜜香蘋秋葵，搭配經濟艙主菜包括紅醬植物肉貝殼麵、白醬植物排藜麥飯、咖哩杏鮑菇燴飯、紅燒植物肉薑黃飯。

▲▼華航「空中旅人純淨蔬食」主打低碳飲食，使用當季食材，吃美食也能顧環保，圖為豪華經濟艙、經濟艙餐點。（圖／記者李宜秦攝）

此外，今年1月15日起搭乘華航日本旗艦航線豪華商務艙/商務艙的旅客，包括台北(桃園)至東京成田、大阪、福岡及名古屋、松山-東京羽田、高雄-東京成田及大阪航線，可享用到「燈燈庵」唯一海外授權店、東京本店派駐的日籍料理長廣中新輝及台北主廚陳威廷為華航特別設計的機上日式餐點。

首季推出「初春御膳 翔」，主菜為黑毛和牛照燒，嚴選日本和牛佐以芥末子照燒醬濃縮入味，搭配口感香甜的北海道夢美人米。未來也將隨季節更迭，提供旅客當令的主菜選項。

餐點裡最特別的，是東京燈燈庵本店著名菜色「勾玉豆腐」和「黑糖饅頭」。勾玉豆腐利用腰果、葛粉、牛奶及鮮奶油，配以日本柴魚及昆布製作的柴魚高湯凍、芥末，最後撒上台灣烏魚子粉製作而成。

甜點的黑糖饅頭則是濃郁黑糖外皮，包裹產自台灣的綿密紫薯，先蒸後炸，火候、時間都得精準掌握，才能做出外酥內軟、口感層次豐富的特色甜點。

▲▼中華航空攜手以「自然流」著稱的東京名店「燈燈庵」餐廳，在日本航線推出豪華商務艙/商務艙專屬日式餐點。（圖／記者李宜秦攝）

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