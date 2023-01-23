過年吃不停？「20款過年必吃零食」熱量曝光　肉乾僅佔第6名

▲過年期間無論是在家裡，或者是到親戚家，總是零食吃不停。（圖／CFP）



生活中心／綜合報導

過年就是要吃零食阿不然要幹嘛！過年期間無論是在家裡，或者是到親戚家，許多人總是一口一個零食，嘴巴沒有停過，營養師高敏敏特別整理「20款傳統零食熱量」排行榜，超肥的肉乾竟然僅佔第6名，快來看看罪惡的第一名到底是誰？

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▲20款過年必吃零食熱量曝光。（圖／營養師高敏敏提供）



高敏敏指出，冠軍就是「開心果」，100g的開心果的熱量就有602大卡相當驚人！而排名第二的「蜜餞腰果」也高達593大卡、第三的「杏仁果」也有584大卡，這些都是過年大家非常愛吃的傳統零食，尤其到阿公家更是有滿滿的傳統零食，高敏敏提醒大家要適可而止，拿出能吃的份量，其他就綁起來，吃完趕快搭配新鮮水果一起吃，增加飽足感、攝取營養。

另外，過年期間必吃的「發糕」雖然看起來熱量還好，但主要要看份量，一顆發糕大約200g，高敏敏建議把圖片熱量乘以2，以231大卡為例，一顆就大約就有462大卡，已超過一碗白飯，建議如果有吃發糕，當天最好少吃一碗飯，其它像是鱈魚絲、豬肉絲、魷魚絲100g，大約是一個碗的份量，別小看小小一碗，其中隱藏的鈉含非常可怕！

至於「傳統年糕」也建議用蒸取代油炸，熱量才不會翻倍，小心熱量炸裂之外，也要提防糖分攝取過多，這些零食好吃又涮嘴，一不小心就會熱量爆表，要吃之前記得先拿這張表出來看一下，才不會健康hold不住、年後胖一圈。