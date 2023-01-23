春節出國帶環境用藥返台　環保署：勿上網販賣「最高罰30萬元」

▲環保署提醒，春節出國帶環境用藥返台，切勿上網販賣，否則最高罰30萬元。(圖／新北市環保局提供)

記者許敏溶／台北報導

今年農曆春節連假長達10天，加上疫情趨緩，不少民眾選擇出國旅遊，環保署提醒民眾，若從國外攜帶少量環境用藥返台，只能自己使用，切記不要上網販賣廣告環境用藥，否則將被罰6萬到30萬元罰鍰，也請民眾遵從環藥廣告「3不」原則，也就是「不刊登、不亂買、不推薦」，保護自己的荷包過好年。

隨著國境開放，加上今年春節連假長達10天，不少民眾計畫出國旅遊，環保署特別提醒民眾，若從國外攜帶少量的殺蟲或防蟲等環境用藥， 只能自己使用，切記不要上網販賣廣告環境用藥，否則將被罰6萬元到30萬元罰鍰。

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▲環保署提醒民眾，春節出國帶環境用藥返台，切勿上網販賣。（圖／台東縣政府提供）

環保署也請民眾遵從環藥廣告「3不」原則，首先是「不刊登」，未取得環境用藥許可證照不上網廣告販售；其次為「不亂買」，不買來路不明且無環保署核准「環署衛製」、「環署衛輸」或「環衛藥防蟲」等字號的環境用藥；第三項是「不推薦」，不在社群網路廣告推薦宣稱殺蟲或防蟲等效能的環境用藥。

環保署分析，環境衛生用殺蟲劑多屬化學藥品，使用時應依產品標示安全使用，且為保障消費者使用安全，環境衛生用藥產品在上市前，必須經過環保署化學局許可，民眾可透過環保署化學局建置的「環境用藥許可證及病媒防治業網路查詢系統」查詢合法登記的環境衛生用藥產品。如欲瞭解更多環境用藥知識，請至環保署化學局「環境用藥安全使用網站」瀏覽相關訊息，歡迎民眾多加利用。