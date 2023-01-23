電動滑板車「未滿14歲不能騎」　警：特定時段、路段才能上路

▲日前一名男子酒後騎乘電動滑板車，為閃女騎士倒地自摔命危。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

電動滑板車因僅有兩個細小輪胎，因此在路面行駛隱藏安全疑慮，2021年時，曾有男子酒後騎乘電動滑板車，為了閃避迎向而來的機車，倒地自摔命危送醫。警方表示，電動滑板車依法不能於道路行駛，未滿14歲也不能使用。據新北市政府警察局統計，動力載具、動力運動休閒器材或其他類似的動力器具，違規行駛於道路上2021年共舉發24件，而2022年則至少有26件。

2021年時，新北市蘆洲區一名男子酒後騎乘電動滑板車，行經九芎街時為閃避一輛機車，自摔倒地頭部重創失去生命跡象，被送醫急救。警方對男子抽血酒測，換算吹氣酒精濃度高達1.38mg/L，由於電動滑板車依法禁止行駛於道路上，警方對其開罰，並依公共危險罪偵辦。

▲電動滑板車車體受損，警方在現場採證。（圖／記者游宗樺攝）

依據新上路的《道路交通管理處罰條例》，電動滑板車為個人行動器具，應依各地方政府所公告的指定行駛路段、時間、速度限制行駛。而根據該法第32條之1，非屬汽車、動力機械及個人行動器具範圍之動力載具、動力運動休閒器材或其他相類之動力器具，於道路上行駛或使用者，處行為人1200元至3600元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用。

警方指出，據統計違反《道路交通管理處罰條例》第32條之1的開罰件數，2020年、2021年分別為14及24件，2022年截至11月底則共舉發26件。依據新法中的第72條之2，明令禁止未滿14歲民眾，駕駛電動滑板車及電動自行車，違者處600元至1200元罰鍰，並當場禁止其駕駛，車輛並移置保管。

警方呼籲，電動滑板車依法只能在公告的特定路段、時段行駛，未滿14歲也不能使用，同時，依據新版《道路交通管理處罰條例》，將「微型電動二輪車」納管，要求電動自行車擁有者領牌掛照，民眾需盡快將擁有的電動自行車送檢、申領牌照，避免未來遭罰。酒後也絕不能使用該類動力載具，避免危險及觸法。