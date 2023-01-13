學測自然科280人使用居護或防疫試場　數A違規共27件

▲學測自然科共280人使用居護或防疫試場，圖為考生準備進入居護試場。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

學科能力測驗今（13日）起一連三天在全台登場，今天下午考自然科，今年學測開放確診與快篩陽考生應考，根據大考中心統計，自然科共262人使用居護試場，另有18名考生因為發燒等緣故而開啟防疫試場，總計280人使用居護或防疫試場；另在上午數A考試時，初步統計有27件違規，最大宗為攜帶不可攜入物品到考試座位共16件。

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▲周兆民（圖右）表示，自然科280人使用居護或防疫試場。（圖／大考中心提供）

學測今起一連三天在全台同步登場，今年有11.6萬餘人報考，今天下午考自然科，根據大考中心統計，自然科共有7萬4293人報考，2471人缺考，缺考率3.33%，較去年3.35%微幅下降0.02%。

大考中心主任周兆民表示，這次學測開放確診（輕症／無症狀）考生在居護試場應試，自然科時，開啟18個居護試場，應到267人，實到262人，5人缺考。

此外，周兆民指出，一般考場也設置第一、二類防疫試場，第一類防疫試場為今天進入考場後發燒考生，第二類防疫試場則是提供今天零時以後才確診或快篩陽的考生使用，根據統計，自然科時，有三個考分區開啟3間第一類防疫試場，提供3名考生使用，另在全台12個考分區開啟12間第二類防疫試場，提供15名考生使用，總計自然科開設15間防疫試場，提供18名考生使用，若加上居護試場，總計有280人使用居護或防疫試場。

至於考場狀況部分，周兆民表示，上午沒有重大違規，而根據初步回報統計，數A共有27件違規，包括行動電話未完全關機6件，攜帶不可攜入物品到考試座位共16件，攜帶入場物品發出聲響則有5件，都將依考試規定扣分。

▲大考中心設置居護試場提供確診或快篩陽考生應考，圖為居護考場試務人員。（圖／大考中心提供）