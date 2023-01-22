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走春車潮湧現！一圖看入口匝道管制措施　開車上國道3缺恐噴1200元

▲▼春節國道入口匝道封閉懶人包。（圖／高公局）

▲春節國道入口匝道封閉懶人包。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

今天是大年初一(1/22)，國道將湧現走春拜年車潮，今起到初三(1/24)國1和國5部分交流道實施入口匝道封閉，高公局也提醒，開車上國道若車輛缺水、缺電、缺燃料，可處600~1,200元罰鍰；若車輪、輪胎膠皮、車輛機件脫落或輪胎胎紋深度不符規定，則祭出3,000~6,000元罰單。

高公局表示，今初一起到初三(1/22~1/24)，將時段性封閉國1、國5南向入口。另初三到初五(1/24~1/26)，時段性封閉國1、國3北向及雙向入口，提醒民眾留意匝道封閉管制措施。

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由於春節期間國道有大量車潮，交通需求為平日之1.5到2倍，返鄉或出遊一旦發生車輛故障停等，除影響後方車流續進外，恐將引發二次事故。根據以往案例，高速公路故障車輛多屬缺水、缺油、缺電、爆胎及其他無法行駛等問題。

▲380萬名車在國道拋錨。（圖／翻攝自《爆料公社公開版》）

▲因車輛缺水缺電或機件車輪脫落拋錨將面臨開罰。（圖／翻攝自《爆料公社公開版》）

依據「高速公路及快速公路交通管制規則」第14條規定，汽車行駛高速公路及快速公路前，應妥為檢查車輛，在行駛途中不得有缺水、缺電、缺燃料或車輪、輪胎膠皮、車輛機件脫落，或輪胎胎紋深度不符規定等情事。

高公局表示，根據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，車輛如缺水、缺電、缺燃料，可處600~1,200元罰鍰；如車輪、輪胎膠皮、車輛機件脫落或輪胎胎紋深度不符規定，則可處3,000~6,000元罰鍰。

高公局提醒，用路人開車出門前應妥為檢查五油，包括燃油、機油、動力方向盤油、煞車油、變速箱油，以及引擎冷卻水、電瓶水、雨刷水等三水和輪胎狀況，並做好車輛保養。

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