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韓國8成人口最討厭中國！霧霾、新冠肺炎成主因　反感扭曲韓國歷史

▲▼南韓與中國,韓中關係,中韓。（圖／CFP）

▲南韓超過8成人口對中國感到厭惡。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓自從允許駐韓美軍設置薩德系統（THAAD，終端高空防禦飛彈）後，便招致中國實施「禁韓令」，此後韓中兩國間爆發包括韓服、泡菜（辛奇）、高句麗問題等多項歷史爭議。一份調查顯示，南韓境內的「反中情緒」逐年暴增，超過8成人口對中國感到厭惡，且20至30多歲族群對中國最反感，原因與霧霾、新冠肺炎、歷史問題有關。

根據美國雜誌《外交家》（The Diplomat），斯洛伐克智庫「中歐亞洲研究中心」（CEIAS）去年4月11日至6月23日曾針對南韓境內1364名成年男女進行調查，結果顯示南韓高達81%的民眾對於中國的評價為負面、極為負面，在56個接受調查的國家中居冠，超越了排行第2的瑞士（72%）、排行第3的日本（69%），尤其南韓與瑞士、日本在反中人口比例上的差距達10%。

報導分析，南韓境內近年的反中情緒之所以如此高漲，很可能與從中國飄過來的霧霾有關，尤其當大部分受訪國家將「中國的軍事影響力」視為反感的主要原因時，南韓民眾將反中的原因歸咎給「中國對全球自然環境造成的影響」，更是絕無僅有。

其實過去數年來，霾害早已是韓中兩國之間討論度極高的爭議性話題，2018年高達27萬名南韓民眾向青瓦台官網發起請願，要求政府就霾害問題向中國釐清責任歸屬，2019年則是有保守派勢力在中國駐韓大使館前針對霾害進行抗議。

與其他受訪國家不同，韓國人對於「中國的技術」同樣存在負面評價，其中高達77%的民眾對中國人反感。此外，對於中國在新冠肺炎疫情的應對，以及中國所研發的新冠疫苗，南韓受訪者同樣抱持相當負面的態度。

韓國人若提到中國，則腦袋會浮現出來的單字中，「新冠肺炎」比例最高，其他還有「惡意扭曲歷史」、「骯髒」、「汙染」等負面單字；不過「薩德系統」一詞竟然沒有登上韓國人聯想到與中國有關的負面單字排行榜。

另外，南韓20至39歲民眾的反中情緒是所有年齡層中最為高漲的族群，且經濟條件若相對穩固，則對中國的反感程度則會跟著降低。

美國民調機構兼智庫「皮尤研究中心」（Pew Research Center）也在最近調查中指出，南韓近年來對於中國的反感情緒呈現成長趨勢，該機構於去年2月至5月初向美國、南韓、日本、德國等全球19國共2萬4525人進行調查，結果顯示南韓的反中情緒高達80%，創下2002年以來的最高紀錄，2002年只有31%，不過2010年成長至56%、2017年61%，2020年更暴漲到75%。

對於中國最令人反感的問題，高達54%的南韓受訪者認為「中國出手干預他國政治」，46%的民眾認為是「中國的軍事影響力」、42%的民眾認為「中國的人權政策」、37%的民眾則點出「與中國之間的經濟競爭」。

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