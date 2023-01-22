除夕登山旅程首日傳意外！他在營地摔斷腳踝　直升機救援畫面曝

記者吳奕靖、高堂堯／南投報導

新春休假前往登山卻發生意外！四位民眾21日從東埔停車場入山，預計在29日來到嘉明湖向陽遊客中心下山，但沒想到行程首日就傳出其中一位因為腳踝脫臼，空勤總隊出動直升機進行救援任務。

▲救難人員找到受傷的山友，以背負和直昇機進行救援 。（圖／記者高堂堯翻攝）

21日一行4人登山團體早上4時自東埔停車場入山，預計29日從嘉明湖向陽遊客中心下山。其中一名42歲王姓山友卻在出發當天時，在八通關小營地附近，不慎摔倒造成右腳腳踝脫臼，同團的林姓山友立即向外求援。

▲救難人員找到受傷的山友，以背負和直昇機進行救援 。（圖／記者高堂堯翻攝）

該事故地點路途遙遠，氣候嚴峻酷寒且地形險惡。為利搶救時效，22日申請直升機執行救援任務，南投縣政府消防局第三大隊前進指揮所，立即派遣玉山分隊人員1名及玉山分隊義消5名，在上午九點零七分左右搭乘直升機出發前往觀高坪後再步行前往事故地點。

搜救人員在十點半接觸傷者之後先進行初步的包紮固定，再以背負的方式將傷者背至觀高坪，下午一點時再次申請直升機執行救援任務，順利在下午一點45分時順利將人救下，再由玉山消防分隊救護車載送至竹山秀傳醫院就醫。