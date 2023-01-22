最美里長陳紫渝曬抱抱照　嗨喊「紅包拿來」！一排粉絲融化

▲陳紫渝PO出和熊寶的合照。（圖／翻攝自Facebook／永福里里長-陳紫渝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少政治人物會在春節期間和民眾拜年，有著「最美里長」封號的新北市永和永福里長陳紫渝，也同樣在臉書和粉絲問好，且PO出和愛犬「熊寶」的合照，笑喊「紅包拿來！買肉肉」，模樣相當可愛。許多粉絲看到萌照全都融化，表示「紅包早就準備好了」。

陳紫渝在臉書拜年嗨喊吉祥話，「Happy new year 兔 you，祝福各位，新的一年闔家平安、康泰如意、福兔吉祥」，還以愛犬「熊寶」的口吻說，「紅包拿來！買肉肉」。

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另外，陳紫渝先是PO出一張和熊寶的日常合照，只見她緊抱著熊寶，臉貼著對方毛茸茸的身體，露出甜甜的笑容，看起來相當幸福。另外她也做了一張祝賀圖，看到背後寫著吉祥話「福兔綿延，年富一年」，還配上她和熊寶的合照，熊寶的頭上還特別後製了一對小白兔的耳朵，化身「兔兔熊寶」，模樣十分呆萌。

▲陳紫渝和熊寶一起拜年。（圖／翻攝自Facebook／永福里里長-陳紫渝）

不少粉絲看到後紛紛留言，「forever 兔gether」、「里長跟熊寶都好可愛，新年快樂」、「新年快樂，祝福您鴻兔大展，前兔似錦，玉兔迎春」、「紫渝新年快樂啊，Love兔U，給熊寶的紅包昨天就轉給妳啦，記得買肉肉給牠吃啊」、「新年快樂，新的一年請多指教」，還有不少人開玩笑說「老婆發完文再進來睡一下，我們太早起床了」、「紫渝新年快樂，我煮好一鍋滷肉等你回家吃」、「紫渝趕快來收拾行李，明天要回娘家了」。