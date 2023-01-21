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台女抽到「9000萬大獎」拒讓媽媽領走　主辦方祭10萬現金懸賞

▲▼台女抽到「9000萬大獎」拒讓媽媽領走　主辦方祭10萬現金懸賞。（圖／翻攝開始鑼）

▲臉書粉專「開始鑼」舉辦抽獎活動卻發生爭議，被網友質疑為炒作。（圖／翻攝開始鑼）

記者鄒鎮宇／綜合報導

臉書粉專「開始鑼」日前舉辦抽獎活動，最大獎為5年內無限制免費來回日本商務艙的機票。沒想到，抽到頭獎的門號使用者與登記者不同，兩人為母女關係，而門號使用者的女子不想讓媽媽領頭獎，跟主辦方發生爭執。對此，「開始鑼」堅持要將獎項頒給門號登記者「媽媽」，決定祭出10萬元獎金懸賞，但有網友認為該則貼文疑似在炒作。

「開始鑼」在臉書發文指出，公司日前舉辦第一期抽獎活動，其中價值9000萬元的頭獎可以在5年內不限次數、不限時間、不限航空公司、不限日本任何地點都免費搭乘商務艙來回，而抽出的幸運兒手機號碼為Ｏ小姐。

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「開始鑼」指出，抽出門號的使用者跟登記者不同，因此女子認為，使用該門號並為其繳費的人都是她，不該由母親領獎，且官網上沒有文字規則強調獎項一定要給手機門號的登記者，因此對主辦方提出抗議。

然而，「開始鑼」表示，他們當下非常為難，認為實際上得獎者應該是「她的母親」；此外，由於該名女子的母親事後未領獎，感嘆「Ｏ小姐寧願放棄資格，也不願讓媽媽來領獎、來享受？？？」因此決定要祭出10萬元懸賞女子的母親，只要有人可以把中獎者帶來，就給予額外10萬元的獎金。

▲▼台女抽到「9000萬大獎」拒讓媽媽領走　主辦方祭10萬現金懸賞。（圖／翻攝開始鑼）

▲▼開始鑼祭10萬現金找中獎者。（圖／翻攝開始鑼）

▲▼台女抽到「9000萬大獎」拒讓媽媽領走　主辦方祭10萬現金懸賞。（圖／翻攝開始鑼）

網友看完紛紛留言，「母親又不是外人，給母親享受應該比自己享受商務艙更好」、「當事人好可憐，幫她默哀一秒」、「讓媽媽出國玩一下其實也沒不好」、「拍拍，努力賺錢自己去吧。看樣子妳是吵不過主辦方，誰叫他是給獎品的人，都給他說就好」。

也有網友認為該粉專在炒作，因為粉專未提供相關資訊又要找人，且參加者的確是女子，並非女子的母親，「毛很多欸，就直接給阿，很難？？？」「主辦方有心要送就沒有不能解決的事」、「笑死這種事有甚麼好不能改變，單純在為難別人吧」、「你都不會覺得自己的活動規劃有問題喔？直接怪消費者唉」、「超扯通常不都是以身分證號碼為主第一次聽到手機門號是不是在搞」、「我用過世多年阿公的號碼，那哪天遊戲中獎是不是也要叫阿公起來陪我去領獎？」「比較像這家公司的業配廣告，9000萬的頭獎? 這家名不見經傳的公司本錢要很粗欸」。

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