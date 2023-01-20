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掃對就旺了！年前大掃除加強「4大區域」好運攏總來

▲居家,客廳,廚房,打掃,掃除,清潔,清潔用品,衛生。（圖／unsplash）

▲居家風水要開運，掃對了也很重要。（圖／取自免費圖庫unsplash）

記者胡至欣／整理報導

再過2天就是農曆新年了！小年夜開始放假，許多上班族趕著「加班」大掃除、除晦接旺，將家中各角落打掃乾淨，象徵把去年的厄運一掃而淨。其實居家風水要開運，掃對了也很重要！家事達人486先生點出4大區域：玄關、客廳、廚房、衛浴，分別攸關來年事業運、財運、家庭和健康運勢

▲大門,入口,玄關,entryway。（圖／unsplash）

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▲玄關象徵事業運。（圖／取自免費圖庫unsplash）

「玄關」是室內外氣場交界處，亦是每天進出家門必經之地，象徵事業運。如果玄關亂七八糟，人就容易心浮氣躁、影響決策判斷；鞋靴也要記得擦拭潔淨、汰舊換新。台灣冬季潮濕，可放置除溼盒、防霉吊卡在鞋櫃中，避免發霉。若空間夠，還可放置發財樹、串錢藤等小盆栽招好運。

▲居家,家裡,客廳,起居室,打掃,清潔。（圖／unsplash）

▲客廳影響家庭運勢與親子關係。（圖／取自免費圖庫unsplash）

「客廳」家人聚會頻率最高的地方，連帶影響家庭運勢和親子關係，建議保持明亮通風，做好地板掃拖清潔或是布料織品拍打除蟎，趁著年度大掃除再將平時未注意到的沙發隙縫、窗櫺積塵等細節清潔乾淨。家裡有小孩的建議可以加入一些紅色布置物，增進親子熱度。

▲居家,客廳,廚房,打掃,掃除,清潔,清潔用品,衛生。（圖／unsplash）

▲廚房象徵家中財庫。（圖／取自免費圖庫unsplash）

「廚房」象徵家中財庫，新的一年想要財運亨通一定要好好清理冰箱和儲藏櫃。過期食物沒有清理掉，舊有的財務問題恐無法獲得解決。刀具應妥善放置、避免外露，否則容易造成家人間口角紛爭或破財；若爐具有故障也要趕快修復，才能把持好荷包。另外也可張貼灶神像保佑家庭財庫。

▲浴室,浴缸（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲浴廁影響健康運勢。（圖／取自免費圖庫Pexels）

「浴廁」是沐浴、排穢之處，應保持乾燥通風，若聚集晦氣及濕氣無法排除，恐影響健康運勢。除霉完成後建議加噴防霉噴霧形成長效保護膜，避免黴菌再度孳生。浴室還可放置綠色植物或帶有綠意的風景畫，以水生木，達到五行相生的效果；或是擺放一些色彩豐富的小物，提升全家運勢。

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