蔡政府點名南向政策成功案例　大通電子在印尼建「台灣精品」形象

▲總統蔡英文2016年時上任總統，就將談新南向政策列為重點施政。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文自2016年上任以來，就拋出「新南向政策」，扶持眾多台灣企業在東南亞開疆闢土。大通電子的二代接班王英隆感念，當年是因泰國訂單而發家，但並未長期深耕東南亞市場，近年他決定重整品牌形象，把目標對準了印尼，過去的這一兩年間快速發展，印尼分公司屢次被蔡政府點名，是新南向政策的成功案例典範。

2003年時，扁政府推出新南向政策，針對印太地區的外交及經濟政策，主要是推動台商轉移至往東南亞地區投資及開發，試圖以經濟與文化實力增加其對東南亞國協的影響力；時任總統陳水扁拋出政策後，重點針對新加坡、泰國、印尼、馬來西亞、越南、菲律賓及其他東南亞國家，取代了原先自1990年代以來李登輝政府因亞洲金融風暴而逐漸失去作用的南向政策。

一直到2016年，蔡英文就任總統後，第二次提出新南向政策，並且成立由總統府直屬的「新南向政策辦公室」，並由黃志芳擔任新南向政策辦公室主任，主要針對的範圍擴及南亞及大洋洲國家。回顧過去7年多的施政，確實成功協助諸多台灣企業在東南亞開疆闢土。

▲總統府新南向政策辦公室時任主任黃志芳。（圖／資料照）



其中，成立於1968年的大通電子也多次被蔡英文政府點名，成為新南向政策的成功案例。其第一代創辦人王鄭晰早年是自行研發天線與強波器，取代市場價格昂貴的產品，一度引起轟動。當時，他的妻子謝阿柳是台灣三洋經銷體系彰化縣的銷售冠軍，三洋招待全省業績頂尖經銷商去東南亞旅遊。

不過，那次的旅遊，本來是要看風景、吃美食，但王鄭晰夫妻倆把旅遊當業拓，抵達飯店就拿起電話簿，用極不嫻熟的英文約訪當地客戶，別的經銷商正開心地吃喝玩樂，王鄭晰則撥了數十通電話，雖大多都被拒絕，但其中撥通泰國最大的電器器材商，對方一次就要了兩個貨櫃的天線，而為了滿足如此大量的訂單需求，王鄭晰回到台灣就成立大通電子。

到了1990年代，王鄭晰把在台北工作的兒子王英隆召回，當時適逢第四台興起，大通開始研發生產有線電視的器材，一方面供自家系統使用，另一方面也賣給其他廠商。不過，有線業者近年來慘烈兼併，王英隆說，2000年初台灣寬頻已經趨近飽和，勢必得轉移市場，於是王英隆前進中國大陸考察商機，在上海與重慶耕耘了五、六年，當地有線電視台下游合計400多萬戶，都曾是大通的客戶。

▼蔡英文政府點名大通電子是新南向政策成功案例。（圖／記者陶本和攝）



他也坦言，大陸市場固然大，但政策傾向扶植內地企業，導致大通的技術被摸透後，直接被當地企業取代；一直到2003年，數位的使用逐漸廣泛，當時歐洲是最早出現「類比轉數位」的地區，大通馬上跟上這波潮流，讓全公司跟著數位走，研發生產數位機上盒與天線。

「他們完全不知道數位是什麼，很排斥，爸爸也半信半疑。」王英隆接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時，談起轉型期的阻力，來自員工與父親的不適應，不過幸運的是，大通推出第一隻「數位天線」後，得到客戶好評，更重要的是，數位天線的利潤相較類比天線更好。他們也發現數位趨勢，將從VGA轉為同時連接影像與音源的HDMI，因此成為台灣首位加入HDMI協會，是台灣的HDMI先驅。

身為二代接班的王英隆坦言，心中一直有個遺憾，就是當年大通因泰國訂單而發家，但後來並未深耕東南亞市場，近年他才決定重整品牌形象，目標對準了印尼。

他受訪時說，印尼有兩億人口，貧富差距頗大，富人約占1千萬，加上印尼有50%人收看有線電視CATV，因此售價格偏高的天線也不乏消費力；再者，印尼相較其他東南亞國家，政治環境較安定，且基礎建設有逐漸增加趨勢，因此非常適合做內銷。

▼大通電子執行長王英隆。（圖／記者陶本和攝）



王英隆笑談間，特別分享一件最近發生的趣事，「大通在印尼開設了3個直播間，請當地直播主銷售。」當時台北總部還懷疑是否有成效時，沒想到一個直播間可以賣1千多支天線。

他說，大通在2016年甚至獲得Top Brand的殊榮，因為大通在印尼已經營出「台灣精品」形象，以2015年為例，業績就比2014年成長150%，尤其這一兩年的迅猛發展，印尼分公司屢次被蔡英文政府點名，做為新南向政策的成功案例典範。

不過，近年來比較被外界所熟知的，其實是行車記錄器。王英隆表示，2013年開始，他開始關注消費性電子產品，跨足行車紀錄器與機車紀錄器市場，他們發現機車紀錄器是年輕人的苦悶痛點，因為經常錄不清楚，要不就是根本沒錄到。

因此，王英隆說，當時就以「停車也能錄」一句slogan，建立品牌差異化，逐步領先市場，近年也跟電動機車最大品牌睿能gogoro合作。