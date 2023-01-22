慰勉春節留守官士兵　蔡英文期許國軍：繼續做好戰訓準備

▲蔡英文大年初一前往慰勉「憲兵裝步239營」。（圖／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

今天是大年初一，總統蔡英文22日上午前往福西營區慰勉「憲兵裝步239營」部隊，肯定國軍厚植首都的防衛能量，並期勉大家在新的一年，繼續維持紮實的戰訓準備，讓國人對國軍的戰力更有信心，隨後至台北市「覺修宮」及「大龍峒保安宮」祈福參香，發送兔年新春福袋向民眾賀年。

蔡英文表示，首先她要代表國人，感謝各位輪值的弟兄姊妹，在春節連假堅守崗位，守護國家安全，憲兵裝步239營是憲兵唯一的裝甲部隊，也是重要的首都衛戍部隊，她知道各位在戰訓本務上都有很好的表現，去年，大家執行多次戰備偵巡及聯合作戰計畫演練，大家持續努力，不但提升自我戰技，也厚植首都的防衛能量，她要給予高度的肯定。

此外，蔡英文也說，期許新的一年，各位弟兄姊妹繼續維持高水準的表現，做好紮實的戰訓準備，讓國人對國軍的戰力更有信心，最後，再次感謝大家的付出，也請輪值的弟兄姊妹在休息時間，務必要打電話問候家人，向家人拜年。

隨後，蔡英文前往台北市「覺修宮」及「大龍峒保安宮」祈福參香，祝願台灣風調雨順、國泰民安，並發送兔年新春福袋向民眾賀年，現場民眾熱情歡迎總統，排隊領取福袋的人潮絡繹不絕，大家都期盼在新春的一開始，能從總統手中取得吉祥好兆頭。

▲蔡英文聽取簡報內容。（圖／總統府提供）

▼蔡英文初一前往兩座台北市廟宇參香祈福、發放福袋。（圖／總統府提供，下圖同）