蔡英文年夜飯吃法國大餐？　侯友宜：飲食照傳統與習俗

▲侯友宜今天上午前往板橋參香祈福。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／新北報導

不少政治人物昨晚除夕夜透過社群「曬年夜飯」，其中總統蔡英文分享的擺盤被認為是法國大餐，遭酸不懂苦民所苦。不過，新北市長侯友宜22日受訪表示，自己家裡的年菜都是自己做或市場買的，最重要還是家人團圓，飲食方面就照傳統習俗，大家平安祥和、同心齊力把家變成最重要力量。

侯友宜今天上午前往板橋慈惠宮、接雲寺參拜祈福，他受訪時說，每年吃的年菜大概都是家人做的，或是在菜市場買些年菜，其實每年最重要的是家人能夠齊聚在一起，分享去年生活的點點滴滴，享受溫馨的歲月，「其實我們都按照傳統的習俗，大家就用平平安安、祥祥和和，大家攜手同心齊力，把我們的家變成我們最重要的一個力量」。

飲另對於外界原期待初一「侯郭配」可望在板橋慈惠宮合體，不過鴻海集團創辦人郭台銘接近中午才抵達現場，並未與侯友宜同台。侯受訪時說，慈惠宮這個行程很早就已經排定，每年他都固定在初一一早參拜，參拜時間大概是8點到9點，郭董從小在慈惠宮長大，在媽祖保佑底下好好地長大，盼以感恩的心，努力為國家、人民好好做事情。

至於賴清德下午也走訪慈惠宮，被外界解讀為2024前哨戰，侯友宜表示，慈惠宮信眾香火鼎盛，所以越多人來參拜是非常好的一件事情，尤其慈惠宮的媽祖，大家都知道信仰的力量會鼓舞人心。

▲侯友宜除夕夜為家人下廚。（圖／翻攝自侯友宜臉書）