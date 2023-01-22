2023春節暢遊宜蘭太平山　開園時間、蹦蹦車班次資訊看這裡

▲▼太平山是春節暢遊好地方。（圖／羅東林管處共，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭的太平山國家森林遊樂區是北台灣知名的景點，位於海拔365-2000公尺之間，是許多民眾選擇山林旅遊的最佳選擇之一。因應今年春節有10天假期，為了讓入園的遊客能有優質的生態旅遊體驗，林務局羅東林管處特別整理了2023年春節旅遊攻略，包含了開園時間、蹦蹦車班次、車潮總量管制措施、原太平山俱樂部春節優惠等資訊。

羅東林管處表示，春節期間，太平山國家森林遊樂區依循往例，每年除夕(1/21,星期六)為園區全年唯一公告之休園日，而前一日的小年夜(1/20,星期五)將除舊布新大掃除，因此，下午16:00後全區休園，至大年初一(1/22,星期日)上午8:00才會開園。

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大年初二到初八(1/23-1/29)每日4:00開園，20:00休園。也提醒民眾，因應小年夜提早休園，當日蹦蹦車往茂興懷舊步道之末班車為11:30，返程班次為13:00。原太平山俱樂部於14:20休館、鳩之澤溫泉最後售票時間為15:00。

另，因應太平山國家森林遊樂區除夕休園一日，及小年夜園區除舊布新大掃除，蹦蹦車除夕當日停駛，小年夜往茂興懷舊步道之末班車為11:30，返程班次為13:00。大年初一配合園區8:00開園，因此現場售票延至9:00開始，首班車為9:30、末班車14:30；大年初二起，則恢復7:00現場開始售票，即首班車7:30，末班車14:30。蹦蹦車每日僅有8班車次，車位有限，僅能現場購票，提醒民眾可上官網查詢售票情形。

太平山國家森林遊樂區不分平假日，都實施車輛動態總量管制措施，入園車輛上限為1000台，倘入園車輛達1000台之際，則不讓車輛入園，直至有車輛離園才會放行，以維持區內車輛在1000台內。而入園車輛數達800台時，園區將開始透過如下管道進行預告：(1)前往太平山國家森林遊樂區途中的公路總局6處電子看板；(2)警廣電台(FM104.9)；另外官網首頁也可關注入園車輛總數。連假期間，建議民眾可規劃及早入園，以避開8:00-12:00之車潮高峰期。

於1937年(昭和12年)以臺灣檜木所建造的太平山俱樂部，距今已有85餘年的歷史，2022依據文資法登錄為歷史建築，重新開放民眾參觀。每日於8:40-16:20之間，開放6個時段，每時段人數上限20人館，並有專業解說員導覽。購票入館遊客，可獲檜木香氛紙書籤，以及館內紀念品8折優惠。春節期間入館門票7折優惠(原價：全票200元、半票100元)。

而擁有台灣唯一藍色溫泉的鳩之澤溫泉，據點內有大眾SPA池、家庭湯屋、男女裸湯外，並有溫泉煮蛋槽及生態豐富的鳩之澤自然步道，一直是遊樂區內熱門的遊憩據點。去年全新開幕的「旭澤屋」餐廳，提供午晚餐、下午茶點、伴手禮富受等服務，讓前來太平山的遊客，休憩及用餐更多元的選擇。