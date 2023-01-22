網美快收！過年解鎖「全台最美魚市場」　270度海景好拍又好逛

▲鼓山魚市場集合高雄許多知名海鮮、美食品牌進駐。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

今年過年走春還沒想好去哪？這篇一定要收下。有全台最美魚市場稱號的「鼓山魚市場」占地超過600坪，曾為高雄市第一座現代化的魚市場，見證過哈瑪星最繁榮的時刻。高市府將舊空間活化，打造成海景第一排新地標，在這裡能吃到海鮮、看夕陽、賞海景，一站式享受吃喝玩樂，好玩又好買。

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▲▼鼓山魚市場被稱是「全台最美魚市場」。（圖／記者許宥孺翻攝）

鼓山魚市場曾為高雄市第一座現代化的魚市場，見證哈瑪星最繁榮時刻，隨著漁業重心從哈瑪星轉移至前鎮漁港而沒落。為重現其昔日風華，高雄市政府啟動改造計畫，整建開放塵封已久的老舊空間，拆除危險建物並整理週邊環境，將第一拍賣場整建為高雄農漁精品展售中心，打造富有歷史意義的高雄海景第一排。

▲鼓山魚市場外觀以透明盒子做為概念，挑高通透。（圖／記者許宥孺翻攝）

鼓山魚市場以透明盒子做為概念，挑高通透環境，搭配270度海景，還有各式必拍網美打卡點，館內包含冷凍海鮮區、餐廳、高雄知名農漁產品及伴手禮，將整體氛圍感融入其中，同時整合觀光客及在地居民來高雄、旗津、駁二，滿足一站式吃喝玩樂購物體驗，打造日夜都好玩，越夜越美麗高雄獨家新地標，把海鮮、啤酒、美食、夕陽、海景融為一體，讓民眾更悠閒、更好玩、更好吃、更好買的購物新體驗。

▲鼓山魚市場吃的到海鮮，也可以賞夕陽、看海景，非常愜意。（圖／記者許宥孺翻攝）

為迎接新年，鼓山魚市場也推出特別活動。精選活動攻略一：「錢兔吉祥迎財神」，1/22(日)12:00~17:00 大年初一可愛財神爺於館內不定時發放「武德宮限量紅包」或「元寶」、「金幣巧克力」給民眾，祝大家新年第一天錢多多好運連連。攻略二：「錢兔奔奔抓抓樂」，1/24(二)~1/28(日) 15:00-18:00 (初三~初七)憑全館累積消費滿1,288(含)元(含以上)，即可至戶外濱海廣場參加錢兔奔奔抓抓樂乙次，抓到幾包就送幾包乖乖。

▲「錢兔吉祥迎財神」大年初一限量紅包或元寶、金幣巧克力隨機發送。（圖／記者許宥孺翻攝）



▲錢兔奔奔抓抓樂，免費乖乖送給你。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲網美打卡景點-津漁翅膀。（圖／記者許宥孺翻攝）

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