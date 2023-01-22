胡睿兒撿屍案才假釋又現身法院　幫助理作證遭房東虐打討租

▲藝人胡睿兒去年(2022年)假釋出獄赴台北地檢署向觀護人報到，他因自己助理遭房東虐打討租案出庭作證。（資料照／記者劉昌松攝）

黃哲民／台北報導

藝人胡睿兒2020年安排自己的張姓男助理免費借住鄭姓事業夥伴的工作室，不到1個月鄭男就反悔要求張男付房租，雙方談不攏，鄭男涉找辛姓好友綑綁張男剃毛餵藥、打趴張男強拍裸照並逼迫張男轉帳1萬2000元，鄭男2人被依加重強盜罪嫌送辦，審理時賠償張男和解，台北地院認定雙方有債務關係，加上鄭男2人有悔意，改依私行拘禁等罪各判刑5月與7月，均緩刑2年，可上訴。

現年32歲、本名胡睿楷的藝人胡睿兒是原住民歌手，以成名曲《癡情玫瑰花》走紅，2016年與當時還是女友的前妻「蛇姬」林采緹吸大麻被抓，音樂才子形象崩壞，2018年他和林女成婚、期待攜手走出犯錯陰霾，卻在林女懷孕、生子期間犯下夜店「撿屍」性侵案，被判刑2年定讞入監，林女也跟他離婚，胡睿兒去年(2022年)1月底假釋出獄。

▲藝人胡睿兒於夜店撿屍性侵案二審出庭後，首次受訪侃侃而談近況。（圖／資料照）

本案就發生在胡睿兒於2020年被判刑定讞之前，胡男二審出庭受訪曾說，審理期間盡量不出門，專心處理民間或公家機關的寫歌標案。同年2月初，他將張姓男助理從台中帶到台北發展，因手頭吃緊，胡男和合作拍攝MV等影像的攝影師鄭男講好，讓張男免費借住鄭男在北市金山南路的住家兼工作室，張男睡在客廳，不過鄭男因缺錢繳房貸而反悔，2月中旬起就多次要求張男付房租。

張男付不起，表示要搬走但遲無行動，鄭男對張男越看越礙眼，同年3月找擔任電信工程師、兼差音樂工作的辛男到家裡修理張男，辛男進屋用塑膠繩套頸壓制張男，綑綁雙手後強餵張男吞下2顆不知名中藥丸、對張男吐口水還持打火機作勢點火燒他。

鄭男原本藉故外出、製造不在場證明，因張男一再要求辛男聯繫鄭男當面談，鄭男找1名男子助陣撐腰，氣沖沖回家劈頭質問張男有無偷錢、有無跟他女友偷情，邊說邊踹踢張男，張男慘遭暴打、抓捏下體等凌虐，還被剃光頭髮拍全裸下跪道歉影片，並被迫當場用手機轉帳1萬2000元到鄭男戶頭，脫身後提告。

胡睿兒出庭證稱，請張男北上幫忙接案與從事編曲、音樂後製等工作，鄭男答應免費讓張男借住，但張男入住後一直被鄭男嫌棄，他聽說鄭男要求張男付租金或分攤水電費。

鄭男2人被起訴涉犯加重強盜罪嫌，法官審理認定鄭男與張男確有租金糾紛，逼張男轉帳並非意圖取得不法利益，且鄭男2人已賠償張男和解，張男還邀打他最兇的辛男到台中玩，可見鄭男2人有悔意並取得張男諒解，據此改依私行拘禁罪判2人各5月與6月徒刑，辛男因順手偷走張男一批錄音設備，被依竊盜罪判刑3月，2罪合併應執行7月徒刑，2人均獲緩刑2年，須各提供40小時義務勞務與接受6小時法治教育，可上訴。