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「反骨男孩」餐酒館合夥人竟是藥頭　17歲少年呼麻驚曝暗黑內幕

▲蕾菈。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

▲檢警追查大麻案溯源發現，毒品上游竟是與蕾菈合夥開餐酒館的楊姓男子。（資料照／翻攝自蕾菈Instagram）

記者劉人豪／台北報導

1名廖姓父親因不忍17歲兒子陷入大麻毒癮，決定「大義救親」提出舉發，台北市少年隊循線追查，毒品來自兒子女友的駱姓父親，藥腳為1名陳姓街舞老師，陳男的上游，是網紅蕾菈在東區開設「Arpia Taipei」餐酒館的楊姓合夥人，台北地檢署偵辦後依販賣二級毒品罪嫌起訴3名上游，台北地方法院依毒品危害防制條例，對未成年人轉讓第二級毒品判駱男有期徒刑1年10月、緩刑3年，陳男4年2月徒刑，楊男4年徒刑。

「反骨男孩」成員酷炫、蕾菈與琳妲2021年初與2位朋友砸500萬在東區投資餐酒館，3人更稱不定期巡店，因為是餐酒館，未成年無法入內。不料餐酒館老闆涉毒，楊姓負責人坦承販賣大麻。蕾菈透過經紀人回應，很驚訝負責人涉毒，雖然認識楊男，但是對方私下行為並不清楚。

▲▼北檢掃毒「大義救親」少年。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲檢警與吸食大麻的少年、父親(左)懇談協助「大義救親」掃毒。（圖／記者劉昌松翻攝）

回顧案情，2021年3月間，年約50歲的父親發現高中輟學的兒子，在家中吸食大麻，決定大義救親，帶兒子到台北市少年隊投案，經檢警懇談溝通，少年供出毒品來自駱姓男子，辦案人員經過多日跟監埋伏，在駱男家中查獲大麻、菸斗吸食器、研磨器及手機等證物。

檢察官徐名駒先將少年移送少年法庭審理，接著將駱男送觀察勒戒後依販毒罪嫌起訴，同時指揮少年隊持續追查，原來駱男是向台北市中山區開設街舞教室的陳姓老師購買毒品，再前往舞蹈教室搜索，發現陳將大麻賣給駱姓男子，駱男再轉售給少年。

接連查獲3層毒品上游後，檢警持續溯源，發現駱男在2021年7、8月間，共2次以總價3700元，向楊姓男子購買12公克大麻，可是楊男生活作息日夜顛倒，監控，辦案人員明查暗訪，才發現原來是因為楊男與網紅蕾菈合作，在台北市大安區經營餐酒館生意，楊男還掛名公司負責人，檢警最後持搜索票前往楊男住處將他拘捕到案，依販賣二級毒品罪嫌，將楊、駱都提起公訴。

▲▼北檢掃毒「大義救親」第三層陳嫌舞蹈教室。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲陳姓街舞老師也涉嫌販賣二級毒品在教室內遭搜索拘捕。（圖／記者劉昌松翻攝）

判決書指出，法官審酌駱男無視國家杜絕毒品之嚴刑峻令，轉讓毒品供未成年人施用，依毒品危害防制條成年人對未成年人轉讓第二級毒品，判有期徒刑1年10月、緩刑3年。

陳男則因販賣大麻給駱男共計4次，法官同樣依毒品危害防制條販賣二級毒品，判陳男4年2月徒刑，楊男則販賣大麻給陳男2次，判4年徒刑，陳男跟楊男2人因對判決不服，已提起上訴，目前由高等法院審理中。

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