　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「強國交通」被譏野雞公司！陸交通部火速撇清關係　幕後操盤手曝

▲▼強國交通。（圖／翻攝自微博）

▲「強國交通」頁面。（圖／翻攝自微博）

文／中央社

中共中宣部「學習強國」平台擬推出首個國家級交通出行平台「強國交通」，中國交通運輸部今天火速撇清，稱與該App無關；任職交通部系統的網友更譏諷「強國交通」是「碰瓷的野雞公司」。

同時，財聯社旗下的「鯨平臺」披露，「強國交通」的背後操盤手，其實只是一名中國資深媒體人童光來，使此事更加受到外界議論。

北京市委機關報北京日報昨天獨家報導稱，作為國內首個國家級交通出行平台，涵蓋約車、貨運、水運、航運等功能的「強國交通」近日已完成內測，進入上線倒計時。將率先推出約車服務，已接入數十家網約車運力公司，未來預計接入運力將占市場全部運力的90%以上。

報導並稱，「強國交通」是「學習強國」學習平台與「相關部門」聯合打造的數位立體交通應用服務平台。

中國正全力扶民企拚經濟之際，消息傳出後，引發海內外震撼，官方被批要自己做市場，推行「國進民退」，黨管一切。

對此，中國交通部今天上午透過媒體以不具名的方式，火速撇清與「強國交通」的關係。

界面新聞今天上午獨家報導稱，近日有媒體報導，交通運輸部與「學習強國」學習平臺聯合推出「強國交通App」。界面新聞從交通運輸部瞭解到，此事與交通運輸部無關，訊息有誤。

經濟觀察網引述一名交通運輸系統人士表示，媒體和網路平臺傳得沸沸揚揚，但交通運輸部機關和下屬技術支援單位都對「強國交通App」全然不知情。

對網傳的強國交通介面直接打上了「交通運輸部」標識一事，該交通運輸系統人士稱，「有碰瓷嫌疑」。

IT之家報導，有自稱在交通運輸部系統工作的微博使用者發文稱，機關和下屬技術支援單位全部不知情，這就是個「碰瓷的野雞公司」，查了下是「北京眾盈通信息技術有限公司」。

這家名不見經傳的公司隨即遭陸媒挖出成立於2021年，位於北京市，註冊資本僅人民幣315.8萬元（約新台幣1420萬元），號稱是中國首個5G消息商用平台研發與運營單位。

「天眼查」數據顯示 北京眾盈通多名大股東存在最高法院公示的失信公司、限制高消費企業，曾因未按時履行法律義務而被法院強制執行等情況。

據報導，「強國交通」背後操盤手童光來是中國資深媒體人，曾是華夏時報記者，目前擔任北京眾盈通的監事，也是其控股股東「北京光信時代科技合伙企業（有限合伙）」的個人股東。目前，童光來在3家公司擔任高階主管，且是4家公司的股東。

報導直指，因此外界不難理解，「強國交通」的宣傳為何引起如此高的聲量，童光來顯然深諳傳播規律，「在造熱點、蹭流量，吸引大眾眼球關注上，有方法有資源」。

目前，首先發布「強國交通」報導的北京日報已經刪文，多家陸媒的轉載文多已下架，顯示此舉並非當局政策，中宣部存在撈過界「碰瓷」之嫌。

ET快訊
歐陽娜娜回台灣了！回家鄉秒吃1物　網湧入洗版
賽車手公路狂飆　路邊驚見光屁「活春宮」影片曝
過年哪個習俗最該廢除？　網秒選這點：根本陋習
小年夜點外送！等90分鐘被偷吃「咬法超挑釁」　正妹孕婦嚇壞
前AV女優揭秘！為何普通女性想入行拍A片　有4個理由
蔡詩萍挽手「17歲校花女兒」美到翻！　出賣1張無碼照
小甜甜年後離婚官司開打！　親吐「36字下一步」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸2月6日起試點恢復「出境團隊遊」　旅遊平台搜索量急升5倍

「強國交通」被譏野雞公司！陸交通部火速撇清關係　幕後操盤手曝

近3萬華人籲大陸恢復有效十年簽證　陸駐美使館：未來視疫情調整

陸央視春晚節目單出爐！5台灣藝人將登台　蘇有朋開場節目獻唱

小米同時研發兩款電動車　第一款價格位於117萬至135萬間

西藏隧道雪崩「人車活埋」28死！搜救基本結束　事發地被稱鬼門關

陸2200億身家「香精女王」被捕！股價暴跌75%　業內人士曝原因

清宮過年奇葩「陪睡」習俗　皇帝這三天只能跟「她」同寢

新郎、新娘遭賓客疊羅漢狂壓「倒地淪玩具」！拜堂被巴頭逼敬禮

陸國產Omicron新冠mRNA疫苗獲批　疫情2月初或現「拐點」

領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

粿粿產後瘦15公斤！老公幫擠母乳　范姜彥豐乾掉讚口味：像水果牛奶

萌汪打預防針驚恐瞪大眼　全身抖不停：偶要勇敢！

新竹白皙長髮妹「15度低溫裸奔」　員警後方狂追幫穿衣

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

26歲騎士綠燈詭撞護欄　飛墜3層樓高橋下身亡

大陸2月6日起試點恢復「出境團隊遊」　旅遊平台搜索量急升5倍

「強國交通」被譏野雞公司！陸交通部火速撇清關係　幕後操盤手曝

近3萬華人籲大陸恢復有效十年簽證　陸駐美使館：未來視疫情調整

陸央視春晚節目單出爐！5台灣藝人將登台　蘇有朋開場節目獻唱

小米同時研發兩款電動車　第一款價格位於117萬至135萬間

西藏隧道雪崩「人車活埋」28死！搜救基本結束　事發地被稱鬼門關

陸2200億身家「香精女王」被捕！股價暴跌75%　業內人士曝原因

清宮過年奇葩「陪睡」習俗　皇帝這三天只能跟「她」同寢

新郎、新娘遭賓客疊羅漢狂壓「倒地淪玩具」！拜堂被巴頭逼敬禮

陸國產Omicron新冠mRNA疫苗獲批　疫情2月初或現「拐點」

依依佩佩結婚9年「每年除夕照回娘家」！　力推1觀念：沒理由不陪爸媽

超美拍！春節連假賞花趣　彰化125公頃花海綻放

過年「6大吉祥食物」必吃！營養師教你「低熱量吃法」不怕肥

客砸113元買2顆貢丸！外送員一看距離嚇到…網笑：貧窮限制想像

戴上過年頭飾！黃金獵犬氣噗噗「貓也眼神死」　媽抖：看來不喜歡

赴陸6年…歐陽娜娜回台灣甜喊：sweet home！回家鄉秒吃1物　網湧入洗版

國道局部路段中午仍塞！下午還有一波車潮　「1地雷路段出爐」

樂天桃猿農曆年前完成8成球員談薪　陳俊秀還在談

過年大吃大喝別忘要運動　初二起國民運動中心恢復營業

3星座「朋友多，但知心的沒幾個」　雙子少談心事、天蠍最講義氣

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

大陸熱門新聞

新人結婚遭疊羅漢壓地！男賓客狂扯新娘服

清宮過年奇葩「陪睡」習俗

26歲女行員捲款1783萬　整容潛逃25年落網

夫妻掏光積蓄買房！帶3娃住毛坯房：交房租不如還貸款

用生命大掃除？大媽爬高樓窗戶打掃

黑絲妹試穿「現場脫了」剩內衣　身分被起底

西藏隧道雪崩人車活埋28死！搜救基本結束

尾牙「堆2.73億現金」40位員工分！最多爽拿2240萬

農民出身「黑金書記」現形！ 搜出茅台酒56箱、現金37箱

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

5台灣藝人登央視春晚　蘇有朋同台成龍

陸千億「香精女王」被捕　原因曝

13歲兄妹提告父親「侵占」7.5萬元壓歲錢 法院判：該還！

更多熱門

相關新聞

疫情挫經濟！廣東估2022經濟增長2%

疫情挫經濟！廣東估2022經濟增長2%

大陸2022年在疫情封控下，經濟受到重挫，第一經濟大省廣東省今（12）日預計，全年地區生產總值（GDP）增長約2%。對於2023年，廣東則預期GDP增幅達5%以上。

威馬汽車主管薪水打5折、基層7折

威馬汽車主管薪水打5折、基層7折

專家憂高科技業　台積電恐變軟肋

專家憂高科技業　台積電恐變軟肋

台商何去何從？他揭困境「恐被陸企取代」

台商何去何從？他揭困境「恐被陸企取代」

陸經濟拐點已到？專家：1條件有望回升

陸經濟拐點已到？專家：1條件有望回升

關鍵字：

強國交通國進民退大陸經濟交通出行平台

讀者迴響

熱門新聞

新竹白皙妹「15度低溫裸奔」警狂追幫穿衣

女清潔隊長劈材　揪出20億毒品走私案

初一14禁忌！早餐吃「它」窮整年

她抽「9000萬獎」拒母領走　主辦方懸賞找人

除夕到初五「過年禁忌一次看」

明後天回暖！初二寒流強襲急凍3天　專家估「初三苗栗以北剩4℃」

浣熊睪丸凍在鐵軌　崩潰眼神死

辣模怒控400萬粉YouTuber「亂摸我奶跟下面」：等著吃官司

初一到初五3星座財運紅翻天

3℃「極寒流」亂春節！　來襲時間曝光

賀年恐罰1萬8！BMW X6 掀電動尾門「行動拜年車」

過年愛愛禁忌曝光　「第一炮」最好選這天

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　偷車賊慘遭火車撞死

網購年菜名店出包　205人苦等：感覺被詐騙

劇組手滑摔破「最後三只」故宮碗

更多

最夯影音

更多
領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元

領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元
外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面