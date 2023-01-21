「強國交通」被譏野雞公司！陸交通部火速撇清關係　幕後操盤手曝

▲「強國交通」頁面。（圖／翻攝自微博）

文／中央社

中共中宣部「學習強國」平台擬推出首個國家級交通出行平台「強國交通」，中國交通運輸部今天火速撇清，稱與該App無關；任職交通部系統的網友更譏諷「強國交通」是「碰瓷的野雞公司」。

同時，財聯社旗下的「鯨平臺」披露，「強國交通」的背後操盤手，其實只是一名中國資深媒體人童光來，使此事更加受到外界議論。

北京市委機關報北京日報昨天獨家報導稱，作為國內首個國家級交通出行平台，涵蓋約車、貨運、水運、航運等功能的「強國交通」近日已完成內測，進入上線倒計時。將率先推出約車服務，已接入數十家網約車運力公司，未來預計接入運力將占市場全部運力的90%以上。

報導並稱，「強國交通」是「學習強國」學習平台與「相關部門」聯合打造的數位立體交通應用服務平台。

中國正全力扶民企拚經濟之際，消息傳出後，引發海內外震撼，官方被批要自己做市場，推行「國進民退」，黨管一切。

對此，中國交通部今天上午透過媒體以不具名的方式，火速撇清與「強國交通」的關係。

界面新聞今天上午獨家報導稱，近日有媒體報導，交通運輸部與「學習強國」學習平臺聯合推出「強國交通App」。界面新聞從交通運輸部瞭解到，此事與交通運輸部無關，訊息有誤。

經濟觀察網引述一名交通運輸系統人士表示，媒體和網路平臺傳得沸沸揚揚，但交通運輸部機關和下屬技術支援單位都對「強國交通App」全然不知情。

對網傳的強國交通介面直接打上了「交通運輸部」標識一事，該交通運輸系統人士稱，「有碰瓷嫌疑」。

IT之家報導，有自稱在交通運輸部系統工作的微博使用者發文稱，機關和下屬技術支援單位全部不知情，這就是個「碰瓷的野雞公司」，查了下是「北京眾盈通信息技術有限公司」。

這家名不見經傳的公司隨即遭陸媒挖出成立於2021年，位於北京市，註冊資本僅人民幣315.8萬元（約新台幣1420萬元），號稱是中國首個5G消息商用平台研發與運營單位。

「天眼查」數據顯示 北京眾盈通多名大股東存在最高法院公示的失信公司、限制高消費企業，曾因未按時履行法律義務而被法院強制執行等情況。

據報導，「強國交通」背後操盤手童光來是中國資深媒體人，曾是華夏時報記者，目前擔任北京眾盈通的監事，也是其控股股東「北京光信時代科技合伙企業（有限合伙）」的個人股東。目前，童光來在3家公司擔任高階主管，且是4家公司的股東。

報導直指，因此外界不難理解，「強國交通」的宣傳為何引起如此高的聲量，童光來顯然深諳傳播規律，「在造熱點、蹭流量，吸引大眾眼球關注上，有方法有資源」。

目前，首先發布「強國交通」報導的北京日報已經刪文，多家陸媒的轉載文多已下架，顯示此舉並非當局政策，中宣部存在撈過界「碰瓷」之嫌。