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大陸 大陸焦點 特派現場

疫情挫經濟！廣東預計2022年GDP增長約2%　2023目標5%以上

▲▼ 大陸疫情,廣州疫情,海珠區疫情。（圖／視覺中國）

▲廣州2022年11月疫情嚴峻，多區封控經濟民生停擺。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸2022年在疫情封控下，經濟受到重挫，第一經濟大省廣東省今（12）日預計，去年全年地區生產總值（GDP）增長約2%。對於2023年，廣東則預期GDP增幅達5%以上。

大陸地方政府「小兩會」陸續召開，廣東省第十四屆人民代表大會第一次會議今日在廣州開幕。據《第一財經》報導，省長王偉中表示，預計2022年地區生產總值達12.8兆（人民幣，下同，約新台幣57.5兆），全年地區生產總值增長2%左右，連續34年居大陸首位。

王偉中在會上直言，廣東經濟社會發展還面臨不少困難和挑戰，經濟恢復的基礎尚不牢固；不平衡不協調問題依然突出，縣域綜合實力整體還不夠強，鄉鎮聯城帶村功能有待提升，農村發展基礎仍然比較薄弱。

王偉中接著說，如今廣東關鍵核心技術受制於人的局面尚未根本改變；製造業「大而不強」，產業基礎能力和競爭力有待進一步提高；確保糧食、能源、產業鏈供應鏈可靠安全和防範金融風險還須解決許多重大問題；民生領域還有不少短板；行政效能需要進一步提升。

提及2023年的工作重點，首先是縱深推進粵港澳大灣區、深圳先行示範區建設，高水平建設橫琴、前海、南沙三大平台。

隨著防疫政策鬆綁，廣東省宣佈2023年經濟社會發展的主要預期目標，分別是地區生產總值增長5%以上；固定資產投資增長8%，社會消費品零售總額增長6%，進出口總額增長3%；規模以上工業增加值增長5.5%以上；地方一般公共預算收入增長5%；居民人均可支配收入增長與經濟增長基本同步，居民消費價格漲幅3%左右；城鎮新增就業110萬人以上，城鎮調查失業率控制在5.5%以內；糧食產量1268萬噸以上。

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