二十大後陸經濟拐點已到？　專家：若尊重市場經濟有望回升

▲研討會現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著中共二十大落幕，中國大陸作為全球第二大經濟體，未來走向備受關注。中信金首席經濟學家林建甫今（28）日指出，大陸經濟的拐點或許已到，不過若重新宣佈尊重市場機制，依然有望實現經濟增速回升。

林建甫今早在「二十大後的中國經濟發展與兩岸經貿研討會」上指出，二十大重點分別是科教興國、共同富裕、房住不炒、生育及新能源。

林建甫認為，大陸頻繁的封城為經濟帶來長遠的影響，包括政治命令高於經濟規律、失去市場經濟價格機能、經濟合約出現問題、走回頭路等，「封城是用權利分配資源，而非用市場機制去解決。」

林建甫同時對「全國統一大市場」表示擔憂，擔心會使大陸回到「純」計劃經濟、回到供銷社年代，共同富裕使富人失去賺錢誘因（incentives），走向「均貧」。

▲市場擔憂未來大陸發展會以政治掛帥。（圖／路透）

對於二十大以後的經濟發展，林建甫表示，許多媒體不看好新一屆常委班底，認為位於「第二順位」的李強在上海封城中表現不佳，但他過去在長三角擔任書記時，經濟其實發展不錯，「往好的方面想，如果中國重新宣佈尊重市場機制，維護經濟合約的法治精神，還是有希望能實現經濟增速回升。」

▲前行政院長、新世代金融基金會董事長陳沖。（圖／記者蔡儀潔攝）

前行政院長、新世代金融基金會董事長陳沖指出，二十大後未來大陸的走向分別是「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」，值得注意的是，對經濟的闡述是要「穩住」，而不是要「發展」，這就很微妙。

大陸國家統計局日前公佈數據，第三季度GDP為307627億元（人民幣，下同），增長3.9%；今年前三季度GDP增速為3.0%。

對此，陳沖直言「不意外」，GDP變成「3」字頭其實有脈絡可循，包括國企中心化、反資本無序擴張、主張共同富裕、不提改革開放、內循環崛起等，「經濟像腳踏車一樣，不能停，一停就會倒。」

陳沖最後引用詩句「潮平兩岸闊，風正一帆懸」，呼籲應以理性態度看待兩岸問題，避免歪風。

「二十大後的中國經濟發展與兩岸經貿研討會」由中國文化大學社會科學學院、中國台商投資經營協會主辦，有中國經濟發展和兩岸經貿兩個主題，與會嘉賓有環球經濟社社長林建山、中國文化大學經濟系教授吳慧瑛、台大國際企業學系教授等。