　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

二十大後陸經濟拐點已到？　專家：若尊重市場經濟有望回升

▲▼二十大後的中國經濟發展與兩岸經貿研討會。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲研討會現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著中共二十大落幕，中國大陸作為全球第二大經濟體，未來走向備受關注。中信金首席經濟學家林建甫今（28）日指出，大陸經濟的拐點或許已到，不過若重新宣佈尊重市場機制，依然有望實現經濟增速回升。

林建甫今早在「二十大後的中國經濟發展與兩岸經貿研討會」上指出，二十大重點分別是科教興國、共同富裕、房住不炒、生育及新能源。

林建甫認為，大陸頻繁的封城為經濟帶來長遠的影響，包括政治命令高於經濟規律、失去市場經濟價格機能、經濟合約出現問題、走回頭路等，「封城是用權利分配資源，而非用市場機制去解決。」

林建甫同時對「全國統一大市場」表示擔憂，擔心會使大陸回到「純」計劃經濟、回到供銷社年代，共同富裕使富人失去賺錢誘因（incentives），走向「均貧」。

▲習近平,二十大。（圖／路透）

▲市場擔憂未來大陸發展會以政治掛帥。（圖／路透）

對於二十大以後的經濟發展，林建甫表示，許多媒體不看好新一屆常委班底，認為位於「第二順位」的李強在上海封城中表現不佳，但他過去在長三角擔任書記時，經濟其實發展不錯，「往好的方面想，如果中國重新宣佈尊重市場機制，維護經濟合約的法治精神，還是有希望能實現經濟增速回升。」

▲▼前行政院長、新世代金融基金會董事長陳沖。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲前行政院長、新世代金融基金會董事長陳沖。（圖／記者蔡儀潔攝）

前行政院長、新世代金融基金會董事長陳沖指出，二十大後未來大陸的走向分別是「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」，值得注意的是，對經濟的闡述是要「穩住」，而不是要「發展」，這就很微妙。

大陸國家統計局日前公佈數據，第三季度GDP為307627億元（人民幣，下同），增長3.9%；今年前三季度GDP增速為3.0%。

對此，陳沖直言「不意外」，GDP變成「3」字頭其實有脈絡可循，包括國企中心化、反資本無序擴張、主張共同富裕、不提改革開放、內循環崛起等，「經濟像腳踏車一樣，不能停，一停就會倒。」

陳沖最後引用詩句「潮平兩岸闊，風正一帆懸」，呼籲應以理性態度看待兩岸問題，避免歪風。

「二十大後的中國經濟發展與兩岸經貿研討會」由中國文化大學社會科學學院、中國台商投資經營協會主辦，有中國經濟發展和兩岸經貿兩個主題，與會嘉賓有環球經濟社社長林建山、中國文化大學經濟系教授吳慧瑛、台大國際企業學系教授等。

►最狂「鍋寶分離式電鍋」特價2299元！用途顛覆想像、湖水綠色好美

ET快訊
獨／DJ圓圓道歉！　親揭「發燒無罩錄影」真相
快訊／本土+34556、死亡+57　40歲癌男打三劑染疫亡
鍾明軒留學「和德國女起衝突」！火大飆英文：改善妳的態度
快訊／故宮3國寶總價25億？　院長曝真實價值
跟地震有關？　公園「大量蚯蚓」湧現
女星「前一晚發燒還無罩錄影」遭轟　電視台回應了
LIVE／故宮摔破3件國寶　院長吳密察親上火線說明
同志大遊行明天登場　北市交管路線、時段出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北大復旦等名校52人學術不端被揪出　項目申請書內容抄襲佔多數

二十大後陸經濟拐點已到？　專家：若尊重市場經濟有望回升

女嬰遭人販子當街擄走！警抓到兇手竟是爺爺：想給外公一點教訓

60公斤巨蟒「潛入民宅」！4壯漢才合力壓制牠　民眾圍觀搏鬥嚇傻

兩位前省會市長先後被通報違紀違法　就職時曾宣誓：堂堂正正做人

曾照顧「團團」飼養員優先來台？　陸方透露：盼故鄉老朋友相見

50天內造10萬顆足球　卡達世足賽周邊商品「義烏製造」佔7成

8.3強震被救出決定長大救人！　23歲消防員「掩護隊友撤離」殉職

女友婚前到準公婆家住7天　男友隨後取消婚禮「還好沒娶你」

李強卸任上海市委書記　北京市長陳吉寧兼任

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

咪妃公開「懷孕到生產」總花費　小孩還沒出生「先噴18萬！」

許瑋甯放閃邱澤「是我的台客」　太入戲「看到吳慷仁就害怕」

楊祐寧與愛妻PK找「第一張合照」　翻「兩人熱吻照」自信迎戰！

Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」　揮拳痛逮17歲偷車賊

趙正平被問：青蛙吃什麼不會叫？　聽完滿臉問號…小鐘獨自笑瘋XD

北大復旦等名校52人學術不端被揪出　項目申請書內容抄襲佔多數

二十大後陸經濟拐點已到？　專家：若尊重市場經濟有望回升

女嬰遭人販子當街擄走！警抓到兇手竟是爺爺：想給外公一點教訓

60公斤巨蟒「潛入民宅」！4壯漢才合力壓制牠　民眾圍觀搏鬥嚇傻

兩位前省會市長先後被通報違紀違法　就職時曾宣誓：堂堂正正做人

曾照顧「團團」飼養員優先來台？　陸方透露：盼故鄉老朋友相見

50天內造10萬顆足球　卡達世足賽周邊商品「義烏製造」佔7成

8.3強震被救出決定長大救人！　23歲消防員「掩護隊友撤離」殉職

女友婚前到準公婆家住7天　男友隨後取消婚禮「還好沒娶你」

李強卸任上海市委書記　北京市長陳吉寧兼任

離岸風電第三階段資金需2兆　「綠色金融資產證券化」掀關注

新莊惡男逼孕婦跪地55秒影片曝！到案後不斷碎念...妻子也懷孕

收治最高峰已過！連三天空床率過半　羅一鈞：調降專責病房開設比例

最新民調！桃園基本盤呈現「綠大於藍」　張善政支持度27.88%居冠

獨家／DJ圓圓道歉：抱歉造成恐慌　親揭「發燒無罩錄影」真相：是口誤

快訊／本土+34556、死亡+57　40歲癌男打三劑染疫亡

傻眼！變身「樹人」香蕉葉遮身躲查緝　60移工出奇招仍被逮

粉絲逆襲記！他為木村拓哉進傑尼斯　成Travis Japan出道當偶像

台啤洋將希克斯舊傷復發離隊　哈孝遠曝遞補人選：是人氣球星

柯志恩小港懇託　虔心為高雄祈福

大陸熱門新聞

女友同住準公婆7天　男友秒取消婚禮

天天叫外送養網婆　傻男被用888元轉賣崩潰了

曾照顧「團團」的他優先來台？　

他洗澡一開水龍頭　鮮紅血水狂噴

羊了個羊爆紅！背後公司清倉式分紅

60公斤巨蟒「潛入民宅」！4壯漢出動才壓制牠

美妝網美被爆偷奢侈品　下場慘了

16大媽包劇組翻拍《甄嬛傳》：退休太無聊

老公爽中9億頭不告訴老婆：怕她不工作了

兩岸青年慶齡園文創造物季秀創意

老公1年給家用13K還禁止吹冷氣！妻崩潰提告：太小氣了

翹二郎腿4小時！醫嘆：嚴重恐瘸腿

女嬰遭人販子當街擄走！警抓到兇手竟是爺爺

汶川強震被救決定長大救人！23歲消防員掩護隊友撤離殉職

更多熱門

相關新聞

邱太三：未看到中共「統一時間表」

邱太三：未看到中共「統一時間表」

對於中共對台是否有「統一時間表」，陸委會主委邱太三28日表示，目前沒有看到所謂「統一時間表」，但是所謂「和平統一、一國兩制」已經寫在20大報告裡了，就是中共所謂「民族偉大復興」的項目之一。

舉石過河　維持和平就能放下

舉石過河　維持和平就能放下

美中科技戰　重創中國半導體產業

美中科技戰　重創中國半導體產業

民調：9成民眾反對中共「不放棄武力」

民調：9成民眾反對中共「不放棄武力」

路透：中共軍委「新組合」對侵台凝聚力更高

路透：中共軍委「新組合」對侵台凝聚力更高

關鍵字：

二十大習近平中國共產黨中國gdp大陸GDP大陸經濟中國經濟

讀者迴響

熱門新聞

女星錄影1hr才認「有發燒」！徐乃麟變臉

19歲劉子銓「顧妹到睡著」仍勾著手！

妹妹和我老公在廚房裸體激戰！人妻目睹後崩潰

LINE隱藏功能曝光！「表情貼連按3次」炸驚喜

資深玉女口腔癌4期切舌！復出開唱淚崩：活著真好

女友同住準公婆7天　男友秒取消婚禮

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

故宮打破國寶！院長認了　吳密察調查中：絕無隱匿！

北投特斯拉撞飛「闖紅燈機車」！死者身分曝

大S、具俊曄被預言將有婚姻危機！他指出2時間點

「處男選中間」泳裝正妹大勝4閨蜜！本尊曝光

倒數2個月卸貨！孫藝真肚裡寶寶「性別曝光」

台中桶屍案　酒店女列被告首曝光

陳以信爆故宮打破國寶龍紋碗！　控吳密察下封口令：不典藏不舉報

快訊／機車雙載闖紅燈被撞　1死1傷

更多

最夯影音

更多
普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半
機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面