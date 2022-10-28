台積電恐從護國神山變軟肋　專家憂台灣陷「荷蘭病」：無產業接棒

▲對於要員工休假引發市場熱議，台積電回應，「沒有強迫休假或放無薪假計畫。」（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

美中台局勢牽動各方神經，台大國發所退休教授杜震華今（28）日指出，「戰狼」屬性的「習派」全面掌政，美中對抗將進一步升級，台積電可能從「護國神山」惡化成為「軟肋」，企業必須未雨綢繆。政大教授胡聯國則認為，習近平對台灣仍有期待，對美國期中選舉仍持觀望，謀定而後動。

▲ 台大國發所退休教授杜震華 。（圖／記者蔡儀潔攝）

在今日的「二十大後的中國經濟發展與兩岸經貿研討會」上，台大國發所退休教授、華梵大學特聘教授杜震華指出，數據顯示，台灣的產業高度集中於電子業，特別是半導體的部份，這很可能帶來類似「荷蘭病」的現象。

他進一步闡述道，由於半導體業耗用了台灣大量的研發人才、水電、土地，限制了其他產業的發展，若未來因地緣政治而導致出口受限時，就沒有其他產業可以接棒重任，台灣經濟將受到重創，極可能產生倒退現象。

杜震華擔憂，台灣高科技產業很可能遭到中美科技戰衝擊，特別是當相對溫和的「團派」遭到「滅團」，「戰狼」屬性的「習派」全面掌政，美中對抗將進一步升級，對台灣產業發展極為不利。

他建議，更多高科技產業可能受到更多出口限制，必須未雨綢繆、分散風險，最好是將中國大陸的生產地分散到台灣和東南亞。

▲二十大後的中國經濟發展與兩岸經貿研討會。（圖／記者蔡儀潔攝）

胡聯國則認為，中美關係其實是制度之爭、價值體系之爭，兩種制度及價值觀孰優孰劣，應交由時間及歷史來決定，若雙方不能合作共存，其他國家只能被迫選邊站，這將是莫大的浩劫。

胡聯國警示，台灣無論從歷史淵源、文化背景，還是地緣關係、經濟依存，均與中國大陸密不可分，然而如今在政治外交的選項上一面倒向美國，這違反政治學常態，非長遠發展之福。

對於中共中央總書記習近平在二十大上的政治報告，胡聯國分析，在對台政策上碓立了2個基調，分別為試圖以最大的努力和誠意完成兩岸和平統一；認定台獨問題與美國連成一體，兩岸問題必須全由中國人民來解決。

胡聯國指出，習近平此番論述，基本上是對台灣11月的「九合一」選舉和2024年的總統大選仍有所期待，並對美國的期中選舉仍持觀望，謀定而後動，不願順從美國的心意，將台灣變成另一個烏克蘭，最後坐收漁人之利。

胡聯國最後呼籲，台灣的前途由台灣人民自己來決定，美國與中國大陸無須越俎代庖；二十大後，中共一人領導的政治體制更加凸顯，因此兩岸領導人必須建立適當的溝通管道，避免相互詆毀，冷靜思考推動兩岸發展的務質策略，以合作雙贏的態取代過去不合作的零合抗爭，方是上策。