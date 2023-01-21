陸2200億身家「香精女王」被捕！股價暴跌75%　業內人士曝原因

▲ 朱林瑤。（圖／證券時報e公司）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸「香精女王」、身價高達490億元（人民幣，下同，約新台幣2200億元）的朱林瑤20日被保釋，並被執行指定居所「監視居住」。據悉，朱林瑤2022年1月被立案調查，至於涉及何種案件，一直沒有公開的說法。有業內人士透露，與中國菸草反腐有關。

據《證券時報e公司》報導，華寶股份以及華寶國際20日晚間公布消息，集團當日接獲朱林瑤家屬通知，安遠縣公安局已對朱林瑤取消指定居所監視居住，採取保釋；同時，重慶市永川區公安局對朱林瑤依法實施指定居所監視居住。

▼公司公告。（圖／證券時報e公司）

報導指出，這距離上市公司宣佈朱林瑤被立案調查，剛好接近一年。2022年1月24日早間，華寶股份公告，公司於近日收到耒陽市監察委員會立案通知書，其決定對公司實際控制人朱林瑤的違法問題立案調查。當日，華寶股份一字跌停，收於35.12元/股，華寶國際更是跌勢慘烈，盤中一度暴跌75%。

對朱林瑤採取措施的部門先後從湖南轉移到江西省，又轉換到重慶市。至於朱林瑤涉及何種案件，一直沒有公開的說法。

有業內人士透露，朱林瑤違法問題和中菸反腐有關。湖南中菸工業有限責任公司黨組成員、副總經理劉建福2022年主動投案。此前湖南中菸還有重量級管理者因舉報落馬，此外湖南省的衡陽市耒陽市監察委員會去年還曾辦理其他菸草類公司反腐案。

據悉，華寶國際旗下擁有「喜登」、「華寶」、「孔雀」等一系列知名香精品牌,其主要客戶是雲南中菸、上海菸草、湖南中菸、億滋、光明、匯源、太太樂、金鑼等行業著名企業。

朱林瑤2021年11月以490億的身價位列《胡潤女企業家榜》第11位。這位富豪從沒有接受過媒體採訪，一直非常隱秘，和菸廠保持了很好的關係。

朱林瑤發家頗有傳奇色彩。來自四川的她在步入香精行業後，和出生在1963年的林國文認識，二人合作，開始在香精行業有了良好發展。林國文來自廣東茂名電白，電白縣佔據了中國的香精香料行業大半壁江山。

儘管是靠另一半發家，但是朱林瑤盡顯精明一面，很快取得了企業主導權，並至少在明面上成為實控人。朱林瑤還曾通過高拋低吸，股權比例沒怎麼變動，就賺了好幾十億港幣，獲得「抽水女王」之稱。