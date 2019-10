泰女富豪遭友綑綁手腳　失蹤多日…成「水泥凍屍」密封冰箱飄惡臭

記者張方瑀/綜合報導

泰國58歲女富豪瓦妮(Wannee Jiracharoenying)被殺害後,遭「水泥封屍」在自家冰櫃中,且她的帳戶被多次提領大筆金額,連信用卡與車都消失無蹤。目前警方已鎖定自瓦妮遇害後就失蹤的朋友,攝影機也捕捉到朋友盜領120萬泰銖的畫面,警方正全力追捕中。

綜合外媒報導,瓦妮10月18日前往清邁附近一座廟宇參拜後,她59歲的哥哥沃拉潘(Woraphan Jiracharoenying)就再也聯繫不上她。直到27日瓦妮的鄰居通報聞到陣陣惡臭,警方才發現她被殺害後「水泥封屍」在自家冰櫃中。根據警方描述,瓦妮的遺體已經嚴重腐爛,手腳被捆綁,且頭被套上塑膠袋,死狀相當悽慘。

Police yesterday arrested a key suspect in the murder of Wannee Jiracharoenying, 58, whose decomposing body was found in a refrigerator at a house in #ChiangMai

