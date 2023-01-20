小年夜送餐收女客「超狂紅包」！外送員一看金額嗨了：我愛過年

▲外送員小年夜送餐，意外收到女客給的「驚喜紅包」。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者柯振中／綜合報導

近日適逢農曆春節，許多人已經回家團圓，只剩少數人還在外辛苦工作。一名外送員春節前後仍在辛苦工作，沒想到20日送餐時，意外收到女客「送紅包」，打開以後裡面的金額讓他超開心，直呼「我愛過年」。

這名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」分享，今年過年前還要工作，頂著寒風在街上送餐，沒想到碰上一名女客，來領餐時還順便給了個紅包，讓他開心直呼「我愛過年！」

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根據照片畫面，該名外送員打開了紅包袋，裡面則放了一張500元鈔票以及100元鈔票，算起來總共有600元，對於小費來說，金額確實很不錯。

▼外送員頂著寒風送餐，收到女客包的紅包。（圖／翻攝臉書／外送員的奇聞怪事）



不少人看完以後，感到十分羨慕，不禁留言直呼，「我都沒有，連一塊塊都等著我找錢」、「不錯內，都沒送過這種送紅包的客人」、「希望今天晚餐餐期有紅包給我」、「晚餐叫了麥當勞也包了100元紅包給外送員，謝謝你們，辛苦了！新年快樂」、「台南客人難，在北部我們真的會給小費！」

對此，該名外送員表示，這名女顧客是採用信用卡結帳的方式，當時抵達顧客住處時，對方疑似正在打麻將，可能是因為有贏錢，所以包了個紅包，讓他吃個紅利。