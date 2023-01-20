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到板橋府中15走春　新北送限量「兔然大富禮」

▲到板橋府中15走春 新北送限量「兔然大富禮」。（圖／新北市文化局提供）

▲春節期間「府中15」有Food超人陪過年。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

過年連假不無聊，除了打桌遊、玩手遊外，即日起來新北市板橋區「府中15」走春，寫完2至4樓展覽學習單就可兌換限量「兔然大富禮」，春節期間不止有Food超人陪過年，還有一系列有趣展覽，陪大小朋友度新春。

文化局長龔雅雯表示，過年走春歡迎到府中15欣賞展覽並兌換限量「兔然大富禮」，過年期間規劃2樓《影像魔方MAGIC》常設展，以簡單明瞭方式介紹影像背後元素，並包含「光影色彩」、「成像原理」、「場景互動」和「影像製作」四大主題，民眾可依循展場提示探索動態影像各個製作階段，讓複雜的環節變成趣味又易懂的概念。

▲到板橋府中15走春 新北送限量「兔然大富禮」。（圖／新北市文化局提供）

▲到府中15走春，新北送限量「兔然大富禮」。

3樓則是化身成「Food超人-尋找金鑰大作戰」，讓大小朋友跟著Food超人一起在展場尋找金鑰！展場中藏著3把不同形狀的金色鑰匙，只要完成科技互動拼圖、體感互動遊戲任務即可找到三把金鑰匙，就可以打開寶箱拿到神奇藥水治好心心水餃。

龔雅雯說，4樓「VR電影特展：從看電影到被電影環抱」，則介紹世界第一部電影到VR（Virtual Reality,虛擬實境）電影，讓民眾認識電影科技的技術創新與硬體改革，並挑選入圍2017年奧斯卡獎最佳動畫短片《盲眼維莎》的傳統電影與VR電影兩種版本，讓民眾體驗從傳統電影到VR電影帶來的不同感受。

文化局表示，府中15即日起至1月29日（初八）止，每天都有限量20份的「兔然大富禮」供民眾兌換，只要完成2至4樓的展覽學習單，即可為過年討個好彩頭，如果不想出門人擠人，府中15也有貼心服務，可以申請「在家閱讀樂」電子書帳號，活動詳情與資訊請洽「府中15」官網查詢。

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