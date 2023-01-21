狂唸「媳婦要孝順婆婆」　她1句神反擊！小姑秒閉嘴了

▲小姑要求原PO要孝順婆婆。（示意圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

除了婆媳糾紛，有毒「姑類」也常挑起是非紛爭。一名人妻表示，小姑動不動就點名原PO要孝順婆婆，某天原PO氣得反擊一句話，結果小姑氣到語塞。文章曝光後，網友紛紛拍手叫好，「自己媽媽自己孝順，關媳婦何事？」

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》抱怨，小姑開口閉口就說「媳婦要善盡對婆婆『孝順』的本份」，讓原PO聽得很不爽，某天終於忍不住，原PO便反問小姑一句話，「Google一下明文規定，到底什麼事情是媳婦應該對婆婆孝順的義務？我好照著做！」

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不料小姑秒惦惦，甚至還變臉生氣，從此不敢再找原PO麻煩，讓原PO直呼爽快，「為何小姑就氣PUPU？」

文章曝光後，引來近千名網友笑虧「就標準的見笑轉生氣...記得最好不要同住，同住會有照顧責任哦」、「因為根本Google不到啊」、「孝順本來就不是媳婦的工作，是他們直系血親，他只是不想做，想由你代勞，沒想到被你戳破而已」、「對毒姑說：她生你養你，應當是你孝順才對，請問她生我、養我了嗎」、「我這人比較笨，一定需要有人示範，而且還得示範50年，我才會懂」、「孝順父母第一順位是子女，強迫媳婦要孝順還真奇葩」、「毒姑查了之後，發現是她自己無理取鬧」。

還有網友神分析，「媳婦的扶養順位在第6，除非他的配偶、子女、兄弟姐妹全死光了才輪到媳婦，另外最重要的是，『同住者有照顧義務』，所以千萬不要同住」、「等民法修改再說吧！改成：媳婦與子女並列是公婆的第一順位繼承人」。