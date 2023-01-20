初二才可以回娘家？教育部「女性有選擇自由」：為何男性就沒限制

▲教育部呼籲，要讓已婚女性有選擇何時回娘家的自由。（示意圖／CFP）



記者鄒鎮宇／綜合報導

傳統民俗中，嫁出去的女兒如「潑出去的水」，屬於外人，’因此要初二才能回娘家，甚至出現初一回娘家會「吃窮娘家」的說法。對此，教育部呼籲，是時候拋下過去的傳統，讓結婚的女性有選擇的自由，「為何男性就沒有這樣的限制呢？」

教育部表示，每逢春節過年，媳婦什麼時候可以回娘家，都會成為每年必定討論的話題。過去總會說初一回娘家，會吃窮娘家，會遭致厄運，對婆家更大不敬。因此，許多女性為了成為傳統習俗中的好媳婦、好太太，只能遵循這樣的傳統。

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Bibbidi～♪Bobbidi～不！初二不能回娘家！ Bibbidi～♪Bobbidi～不～何時回家我決定！ 每逢春節過年，媳婦什麼時候可以回娘家，都會成為每年必定討論的話題。 過去總會說初一回娘家，會吃窮娘家，會遭致厄運，對婆家更大不... 由教育部發佈於 2023年1月19日 星期四

對此，教育部反問，「為何男性就沒有這樣的限制呢？為何只有結婚的女性，除夕年夜飯不能回自己的原生家庭團圓？是時候拋下過去的傳統，讓結婚的女性有選擇的自由！想什麼時候回娘家，就回娘家！」

該文PO出後吸引1.1萬人按讚留言，「教育部100分」、「由教育部發文，真是最棒的教育了，謝謝」、「其實，除夕是一個讓已婚婦女感到厭煩的爛日子」、「只要逢年過節，就有一堆類似情緒勒索的文章，看到這篇真爽，教育部率先引領潮流」、「沒錯！本公主想回就回，這是培育我長大的美好家庭，是養成我可愛人格的一級棒家庭！誰都阻擋不了什麼時候回娘家」、「真的，已婚女性還要搶過年值班，希望有一天可以正大光明的各回各家」、「從我們這一代開始做起」。