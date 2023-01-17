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狂求診、做試管！人妻「過年前懷孕」竟惹怒婆婆　3理由被轟爆

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP視覺中國）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友和老公尋遍中西醫，也做過試管，歷經千辛萬苦終於懷孕了，怎料竟因「時間點在過年前」惹怒婆婆，其背後理由讓她十分錯愕，幸好有神隊友當靠山，而網友們也全替她抱不平。

人妻在「匿名2公社」提到，「跟先生努力好久，中西醫、試管通通試過，好不容易懷孕，大家都在為我開心時，婆婆開始不高興了。」

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至於原因有三，其一是快過年了，沒人可以幫忙大掃除；第二是過年期間兒女、孫字輩都會回家，這樣就不能使喚她，讓她做東做西、當苦力；最後一點則是，另一位媳婦年後要生了，會搬回家住，而她剛好肚子慢慢大起來，婆婆不想蠟燭兩頭燒。

▲▼媽媽,懷孕,寶寶,嬰兒,母愛,母親示意圖。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

人妻苦笑，「婆婆覺得我懷的不是時候，這幾天各種陰陽怪氣、給臉色，不過我一點都不在乎，因為我老公現在把我當祖宗養著，娘家也特別照顧我，以前沒小孩，要處處看人臉色過日子，幸好老公還蠻挺我。」

對此，網友們紛紛回應，「加油，照顧好自己和肚子裡的寶寶，別去管其他人說什麼」、「最好趕快搬出去」、「早黑早享受，加油」、「叫你婆婆去吃屎」、「目前先顧好自己跟寶寶最重要，孕期不要想太多，因為妳的心情會影響到寶寶」、「趕快搬離婆家，夫妻自己住」。

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