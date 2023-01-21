準備大掃除！婆婆重新定義「除舊布新」　1句話讓所有媳婦羨慕了

▲原PO遇到好婆婆。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

遇到好婆婆了！一名女網友發文表示，她在過年前，詢問婆婆什麼時候要大掃除，想不到對方竟反問「幹嘛大掃除」，甚至還約她一起「花老公的錢」除舊布新。貼文曝光後，就讓底下網友羨慕直呼，「是不是曾經拯救宇宙！」

這名網友在臉書社團「匿名2公社」上貼文，提到她剛結婚沒多久，今年是第一次在婆家過年，因此她前幾天便主動問婆婆「什麼時候大掃除？」想不到答案出乎意料，婆婆竟回「大掃除？家裡面我們平常都整理得乾乾淨淨，幹嘛大掃除？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

婆婆說，家外面有一條水管，門窗隨便沖一下就好，過年最重要的是除舊布新，可以把衣櫥裡看不順眼的衣服回收掉，也把廚房看不順眼的東西都換掉，全部買新的。

▲婆婆重新定義「除舊布新」。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

最後婆婆更強調，買新的東西「不要傻傻的花自己的錢，花老公的（錢）來除舊布新才會爽，要不然你嫁給他幹嘛？」原PO事後也直呼，她要和婆婆出門準備除舊布新的東西了（文章指1月18日）。

貼文曝光後，就讓一票網友羨慕表示，「炫耀文」、「好啊！都給你爽就好啊」、「別人的婆婆永遠不會讓人失望」、「你的婆婆很好耶，對你像自己的女兒！真幸運」、「婆婆對除舊布新的定義我喜歡」、「難得～婆媳一條心！嫁到好婆家了」。還有網友浮誇回應，「他（指老公）還有兄弟姊妹還沒結婚的嗎？我很喜歡這家人」。