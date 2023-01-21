　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

最後一份大禮！王世堅8年質詢送禮無數　柯文哲最愛禮物是「它」

▲▼台北市議會,市議員王世堅贈送一台腳踏車以嘲諷台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲認證最愛禮物。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

前台北市長柯文哲去年年底結束8年任期，卸任後下一步備受關注，和頭號「柯黑」議員王世堅的「相愛相殺」也是台北市民茶餘飯後的話題之一，在柯文哲最後一次總質詢時，王世堅更送上金酸莓獎跟漢堡，再次突破網友想像。

而王世堅在台北市議會被歸類為「道具組」議員，質詢時送給柯文哲的「禮物」更是五花八門，《ETtoday新聞雲》就整理了柯文哲上任8年間，王世堅究竟在議會上送過哪些好禮。

金酸莓獎跟漢堡

2022年8月30日，在柯文哲最後一次市政總質詢時，王世堅送上「金酸莓獎」，治安是16年來最高、消安是17年來最高、交安是15年來最高，「柯市長你真的是三冠王，治安、消安、交安都被你奪冠」。王說，他記得電影圈有個小金人的金像獎，是在表彰傑出電影，同時也有個金酸莓獎，是在挖苦、修理爛電影的，「柯市長，你很值得在任期最後，我就送上一個金酸莓獎，最差市長獎」。

另外，王世堅還多送了一個「漢堡」，指麥當勞創辦人訓勉員工時說，一天可能做1、200個漢堡，忙的時候400個漢堡，所以你做得很累、很煩，所以漢堡肉切太小、生菜放太少、番茄忘了加、美乃滋忘了放，都會有這些問題因為你煩了、倦了，你做的漢堡是那位客人那一餐要吃飽的「唯一」。

王世堅說，這麼多市民因為你市政的設計不當、監督不周，道路工程環境品質不好，導致治安、交安、消安死傷市民這麼多，但是每一位死傷的是們都是他家庭的唯一，每個家庭只有一個阿公阿嬤、一個爸爸媽媽、一個哥哥姐姐妹妹，「所以柯市長，我今天加送你這個漢堡。」

▼用心準備的小金人。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼台北市議員王世堅。（圖／記者陳家祥攝）

一件「我就爛」T恤

2022年3月，根據剛出爐的六都民調，台北市長柯文哲市政滿意度吊車尾，對此，柯文哲認為是台北市民要求度高。而柯24日赴台北市議會施政報告時，民進黨籍台北市議員王世堅送上「我就爛」T恤，認為柯文哲心態為「我就爛」，還特別送上2件「讓你（柯文哲）可以換洗。」

▼兩件「我就爛」衣服，還可以換洗，網友詢問度最高。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市柯文哲施政報告，議員王世堅送上「我就爛」衣服。（圖／記者林敬旻攝）

一面精緻的鏡子

2022年6月，王世堅質詢時表示，相由心生，心裡想的是什麼，大概面相都可以看得出來，每個人都要為自己的面相負責，尤其40歲之後，「因為疫情的關係，這一年來大家都戴著口罩，我不曉得市長你多久沒有照過鏡子？」

王世堅說，其實在你辦公室內，大可以脫下口罩，好好地對著鏡子看看自己，所以今天就送你這個鏡子，「我希望你透過鏡子，看看自己的靈魂」；同時我送你8個字，「承認錯誤、從中學習」，因為還有半年的時間，可以好好地為台北市來做事。

▲▼台北市議員王世堅市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

一張往台東的單程車票

2022年7月，王世堅在台北市長柯文哲最後一次施政報告中指出，柯曾說，如果當時連任不成功的話，就要到台東馬偕醫院當普通醫師，「大家都知道提升偏鄉醫療刻不容緩，所以我當下喜出望外，呼籲市民說『你的一票，決定台東偏鄉醫療未來，請你成全柯文哲，服務台東偏鄉的心願』。」也就是要成全柯文哲到台東行醫。

王世堅說，他相信每一句話的背後都有神明，每一個發願都該實現，所以既然柯文哲有心要為台東偏鄉醫療做事，「那你就去吧！」

此時，王世堅拿出了一張放大版的台鐵自強號車票，只見上面時間點為12月25日柯文哲卸任當天，且車號881諧音就是「掰掰依」，而座位則在「1車57號」，諷刺柯文哲智商157。

▼特地大圖輸出的台東單程車票。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市議員王世堅質詢，送柯文哲台東單程票。（圖／記者林敬旻攝）

香爐

2017年9月，王世堅在議會上嗆柯文哲碰到紅色的中國就矮了半截，「一講到藍綠就大放厥詞、神威蓋世」，怒嗆柯文哲造神行徑根本是「政治版妙禪」。

話鋒一轉，王世堅突然拿出一個香爐，他表示，要提醒柯文哲，收起香爐走下神壇，「你是人不是神，柯市長，你是台北市長不是北港香爐！」

▼王世堅送上香爐，要柯文哲走下神壇。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼王世堅送上香爐，要柯文哲走下神壇。（圖／記者陳家祥攝）

龍袍

2018年4月，柯文哲赴市議會進行施政報告，王世堅痛斥，柯文哲窮極無聊，出訪一路批評有宗教問題的印度、有種族衝突的馬來西亞、稱新加坡是籠子裡的金絲雀，「除了紅色中國，被柯市長崇拜、肯定以外，大概每一個國家都成了柯市長的箭靶」、「柯市長的所做所為和言行舉止，沒有最扯只有更扯！」

王世堅說，上禮拜天分合日立，只是太陽大了點，沒想到柯市長突然蹦出一句「我是真命天子」，「剎那間，我才恍然大悟，原來中國古書上記載的500年必有王者興，還真有人相信，相信的還是民選的柯文哲市長。」

▼王世堅送龍袍給柯文哲。（圖／資料照片）

▲▼台北市議會,柯文哲備詢,施政報告,王世堅。（圖／記者季相儒攝）

柯文哲素顏面具

2018年7月，王世堅在議會上痛批柯文哲，各式各樣五花八門作秀耍寶，「把台北市長當成康樂股長」，接著還拿出「生、旦、淨、末、丑」諷刺柯文哲花招百出；且最後一張「丑」的臉，是直接拿柯文哲的「熊貓臉」做成，讓其他市議員都忍俊不住。

▼王世堅送柯文哲熊貓臉素顏面具。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市議會開議。王世堅（圖／記者李毓康攝）

大型木馬

2018年9月，王世堅在總質詢時送上一隻特大號的木馬，上面不但印有柯文哲的照片，還有中共的五星旗等。王世堅表示，4年前用這座木馬，比喻連勝文參選台北市長是當中共的道具，讓中共得以對台灣木馬屠城，當時也助攻了柯文哲，阻止連家跟統派入主首都市長寶座，「但是這3年半來，柯市長你的言行舉止荒腔走板，不但毫無台灣意識更沒有國家觀念，過去統派他們想說不敢明說的你全都說了。」

▼王世堅送上大型木馬諷刺柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼柯文哲,木馬屠城,王世堅。（圖／記者陳家祥攝）

行李箱

2019年4月，王世堅在議會上批評柯瘋總統、無心市政，一下向市民請假、一下向媽祖請假，還準備「禮物」白色行李箱送給柯，「要選總統就不要牽拖，做了斷讓你打包走人。」

孫子兵法

2019年6月，王世堅在質詢台上，貼上一張「龜孫子兵法」海報，王表示，其實頭號柯黑不是他，而是柯文哲自己，是昨天的柯文哲否定了今天的柯市長，包含對中國、公開透明、從墨綠到與中共交心。王世堅送給柯文哲一本《孫子兵法》，希望柯文哲不但能引用，也要確實熟讀要義精神；但柯文哲笑著回應，「你讓我讀會更厲害，這樣你會更危險。」

8個字

2019年8月，此時民眾黨成立不久，王世堅受訪時痛批柯文哲是騙子，且自己半年前就斷言柯文哲會組黨，並表示要不客氣送他「8個字」，但語塞了許久卻說不出口，「就是...」、「這個...」、「實在吼...」、「太凶狠啦！這八個字很不客氣」。

原本王世堅霸氣要送柯文哲八個字，卻不斷卡住5次，最後仍沒有說出口，讓現場氣氛有點尷尬，不過，他也在晚間的政論節目《國民大會》中透露這8個字，就是「仰郭鼻息，財神跟班」。

新口號

2019年9月，此時鴻海集團創辦人郭台銘宣布退出2020總統大選，被視為有意結盟合作的台北市長柯文哲也深感震驚。對此，「頭號柯黑」台北市議員王世堅在臉書酸柯文哲，「本想寄生上流，卻沒想到被上流放生！」

王世堅提到，柯文哲幫郭台銘想了「台灣重開機」的競選口號，他也照樣造句送柯文哲一個競選口號「台灣會當機」。

尿杯

2019年10月，柯文哲到台中幫子弟兵輔選，與永興宮副主任委員陳連生閒聊談及一日雙塔時，竟笑稱體力好是因為「吃安非他命」，引起軒然大波。對此，王世堅表示，柯文哲身為首都市長，言行對大眾有一定影響，他拿出尿杯要送到市長室，下班前希望柯文哲能夠交出「噓噓」。

花籃+腸胃藥

2020年3月，柯文哲因疑似感染諾羅病毒取消原本行程，結果被網路亂傳是得新冠肺炎，使他隔天就在臉書上回嗆「活著，就是最大的報復。」對此，被外界稱作「柯黑大魔王」的台北市議員王世堅PO出送柯文哲花籃照片，但仍不改批評柯文哲的態度，直批「不要把自己烙賽塑造成史上最悲壯的烙賽。」

▼王世堅送柯文哲花籃、腸胃藥。（圖／翻攝自王世堅臉書粉專）

▲▼王世堅送柯文哲花籃、腸胃藥。（圖／翻攝自王世堅臉書粉專）

勵志書

王世堅在總質詢時，送上「先別急著吃棉花糖」一書給柯文哲，諷柯就是急著吃棉花糖，兌現政治能量，葬送掉自己的政治前途，連帶葬送掉台北市政。

▼王世堅送書。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市議會市政總質詢,台北市議員王世堅。（圖／記者李毓康攝）

饅頭

2020年9月，因柯文哲常上YT節目、更在上班時間到購物台賣茶，王世堅批評，從網紅、黨主席到購物專家，柯文哲什麼都當就是不當市長，心態就是數饅頭。王世堅再度準備「小禮物」、一大盤饅頭送給柯文哲，讓柯文哲可以慢慢數。

童書

2020年11月，柯文哲進議會備詢時，王世堅痛批柯愛吹牛、膨風，柯團隊瘋選舉，全部無心市政，並在備詢台張貼膨風青蛙與柯文哲的合成照，接著還致贈童書《大青蛙愛吹牛》給柯，「我希望你跟小朋友一樣學習謙遜不驕傲，不要亂吹牛、不要亂膨風」。

▼台北市議員王世堅質詢，送上童書《大青蛙愛吹牛》。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員王世堅質詢，送上童書《大青蛙愛吹牛》。（圖／記者林敬旻攝）

花籃

2021年3月，民眾黨成立台北市黨部，由台北市議員林國成擔任主委，初估至少有500人到場參與茶會；值得一提的是，在許多花籃之中，竟然出現「柯黑大魔王」台北市議員王世堅的花籃，上面還寫著「眾望所歸」。

王世堅受訪時表示，林國成跟他是同事，自己是禮貌性衝著林國成與他為多年同事，所以「才會祝福他個人眾望所歸」，這是指林國成擔任黨部主委，基於同事情誼一定要有的禮貌，但自己無法干預對方如何擺設花籃，也不曉得外面如何解讀，「我完全衝著林國成，10幾年的同事，這是基本禮貌。」

▼王世堅花籃。（圖／記者袁茵攝）

▲▼王世堅花籃。（圖／記者袁茵攝）

腳踏車

2021年4月，王世堅帶了一台腳踏車送給柯文哲，痛批對方「假推廣腳踏車之名，行銷柯文哲之實」，該輛腳踏車還刻了柯文哲的名言，並稍微進行改編，分別為「市長不難，專心市政而已」、「政治不難，找回網軍而已」。

事後，柯文哲也曾在一次備詢時直言，這輛腳踏車是他最喜歡的禮物。

▼王世堅贈送一台腳踏車以嘲諷柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市議會,市議員王世堅贈送一台腳踏車以嘲諷台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

魔戒

2021年9月，柯文哲在議會施政報告前，王世堅先送上「魔戒」，諷刺柯文哲也如過去自己批評前總統馬英九的，變成「貪婪的咕嚕」，要柯把魔戒掛在辦公室哩，時時刻刻提醒自己。

▼詢問度很高的魔戒，記者實地詢價店家已經缺貨。（圖／記者袁茵攝）

▲▼王世堅在北市議會上送魔戒。（圖／記者袁茵攝）

▲▼王世堅送魔戒給柯文哲。（圖／翻攝王世堅臉書）

角落生物繪本

2021年11月，照慣例都會送柯文哲「禮物」的王世堅，這次送上知名繪本「角落生物的生活」，希望柯能理解「不要搞破壞，可愛又無害；角落生物人人愛，角落政客人人踹」的道理。

▼角落生物繪本。（圖／翻攝自博客來網站）

▲▼角落生物繪本。（圖／翻攝自博客來網站）

ET快訊
老公啪上17歲保姆！人妻裝攝影機拍下「沙發激情片」
過年2波極冷空氣接力！　寒流「最凍時間曝」
除夕吃團圓飯！民俗專家點名「3道菜」超忌諱：千萬別上桌
動物園辦「虎兔交接」儀式！下秒老虎撲咬小白兔　恐怖瞬間曝
王浩宇示警：「2產業」狀況很糟！　年後面臨大裁員
少年睾丸扭轉「整個壞死」　醫一看搖頭：必須切掉！
南半球女王放送私密床照！　超狂「ㄦ字細腰」成亮點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

沈富雄曝為賴清德著想　「這人」完全沒瑕疵適合接閣揆

快訊／陳其邁「超狂新春賀年」影片搶先曝！五月天、張惠妹也來　

獨／陳其邁不公開行程曝光！旗津「這事」讓女局長：壓力山大　

王浩宇示警：「2產業」狀況很糟！　年後面臨大裁員

最後一份大禮！王世堅8年質詢送禮無數　柯文哲最愛禮物是「它」

蔡英文曬貓賀新年　蔡想想厭世臉萌爆

馬英九稱沒有國家叫台灣　她痛批：一直以來的「地獄梗王」

台北捷運民權西路站「火災警報器」大響　現場無煙無火

林奕華何時辭立委？　蔣萬安話沒說死：按既定規劃進行

蔣萬安：過年「安太座」很重要　價碼要看心意

領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

粿粿產後瘦15公斤！老公幫擠母乳　范姜彥豐乾掉讚口味：像水果牛奶

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

萌汪打預防針驚恐瞪大眼　全身抖不停：偶要勇敢！

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

新竹白皙長髮妹「15度低溫裸奔」　員警後方狂追幫穿衣

26歲騎士綠燈詭撞護欄　飛墜3層樓高橋下身亡

沈富雄曝為賴清德著想　「這人」完全沒瑕疵適合接閣揆

快訊／陳其邁「超狂新春賀年」影片搶先曝！五月天、張惠妹也來　

獨／陳其邁不公開行程曝光！旗津「這事」讓女局長：壓力山大　

王浩宇示警：「2產業」狀況很糟！　年後面臨大裁員

最後一份大禮！王世堅8年質詢送禮無數　柯文哲最愛禮物是「它」

蔡英文曬貓賀新年　蔡想想厭世臉萌爆

馬英九稱沒有國家叫台灣　她痛批：一直以來的「地獄梗王」

台北捷運民權西路站「火災警報器」大響　現場無煙無火

林奕華何時辭立委？　蔣萬安話沒說死：按既定規劃進行

蔣萬安：過年「安太座」很重要　價碼要看心意

按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃　畫面傻眼了！妹子怒分手

看好00878　他想「拿500萬All in」季領7.7萬元！內行搖頭推1買法

汐止發大財！37坪5房華廈要近2千萬　她傻眼：難怪年輕人流行躺平

過年2波極冷空氣接力！寒流「最凍時間曝」　北部高山可望追雪

陸「玉兔二號」送兔年祝福　38萬公里外發回月球最新照片

沈富雄曝為賴清德著想　「這人」完全沒瑕疵適合接閣揆

自帶天然wink！「獨眼海盜貓」仙氣照爆紅　爸告白：還是可愛美女

炎上！保全驅趕小販竟縱火燒氣球「瞬間噴巨焰」人群爆炸畫面曝

「國圖到你家」迎兔年推主題服務　春節與寒假享受閱讀樂趣

老公啪上17歲保姆！人妻裝攝影機拍下「沙發激情片」　小孩也在場

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

政治熱門新聞

陳建仁接閣揆意願低？　傳蔡英文改徵詢「他」

認識蘇貞昌近30年　國策顧問看他請辭一舉動：可見有多心灰意冷

王浩宇示警：「2產業」狀況很糟！　年後面臨大裁員

問鼎2024／郭台銘屬虎太兇　命理師：今年有得吃

蘇貞昌向蔡英文請辭！苦苓曝背後玄機

新任行政院長蔡英文換找「他」？　郭正亮：之前比較低調

繼「空氣瀏海」柯文哲再換新髮型！　網讚超帥氣

把握除夕！北市春節垃圾「停收3天」

注意看！這個阿北太狠了　柯文哲唱「囚鳥」喊：離北流舞台更近了

蘇貞昌內閣改組結果今公布　人選曝光

誰來接行政院長？　綠委：不排除有黑馬可能

馬英九稱沒有國家叫台灣　她痛批：一直以來的「地獄梗王」

即／花蓮4連霸議員張正治病逝　享年57歲

台男日本自駕撞人拘留10天　謝長廷回應了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／夯劇綠葉男星除夕病逝！得年36歲

過年愛愛禁忌曝光　「第一炮」最好選這天

女清潔隊長劈材　揪出20億毒品走私案

新竹白皙妹「15度低溫裸奔」警狂追幫穿衣

賀年恐罰1萬8！BMW X6 掀電動尾門「行動拜年車」

初一14禁忌！早餐吃「它」窮整年

中壢清秀妹短褲行乞　目標存500萬

動物園辦「虎兔交接」...下秒老虎大口撲咬

除夕到初五「過年禁忌一次看」

她抽「9000萬獎」拒母領走　主辦方懸賞找人

過年哪個習俗最該廢除？　一票秒選這點：根本陋習

前AV女優揭秘　「普通女性拍A片」的4理由

浣熊睪丸凍在鐵軌　崩潰眼神死

明後天回暖！初二寒流強襲急凍3天　專家估「初三苗栗以北剩4℃」

辣模怒控400萬粉YouTuber「亂摸我奶跟下面」：等著吃官司

更多

最夯影音

更多
領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元

領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元
外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

粿粿產後瘦15公斤！老公幫擠母乳　范姜彥豐乾掉讚口味：像水果牛奶

粿粿產後瘦15公斤！老公幫擠母乳　范姜彥豐乾掉讚口味：像水果牛奶

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面