按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃　畫面傻眼了！妹子怒分手

▲原PO透過iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃。（示意圖／非新聞當事人／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

日前一名人妻解開老公「LINE隱藏聊天室」的功能，驚見老公狂約砲。近日一名女網友則是靠iPhone的內建功能，意外抓到男友出軌的狀況，原來她要從男友iPhone傳照片到自己的手機，殊不知跳出一位熟悉的妹子頭像，看著男友與對方藕斷絲連，也氣得原PO選擇分手。

一名女網友在Dcard表示，某天用男友手機拍照，當下想傳給自己，便按iPhone左下的分享鍵，結果下一秒噴出綠光，「跳出來的建議聯絡人，讓我無言了...死不死給我看到，那個女的頭像在那邊！」而且對方與男友早有前科，也被原PO列為禁止往來戶。

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儘管頭上燃起三把火，原PO仍冷靜鎮定反問男友，「你跟她聊天嗎？」男友卻頻頻裝傻，還反稱「妳幹嘛啊？妳好奇怪哦？」於是原PO便把男友轟出門，隨後把「關閉聯絡人的方法」丟給男友，接著回嗆「要演就要演整套，要演就去學起來！」

原PO直言，她平時不會查男友手機，「他才掉以輕心沒有刪對話吧」，看著男友不忠，甚至與茶婊糾纏不清，因此最後原PO選擇直接分手。

文章曝光後，底下網友安慰力挺，「有分手就給推」、「恭喜放生垃圾人，我前任也是業務，跟客戶有一腿被我抓到，對話超鹹濕的那種，說是為了業績」、「我也是不懂，外遇的人為何都愛說謊，說得時候臉部紅氣不喘，大概也得學習他們這樣矛盾的生活吧，在你面前是一套，另一個又是一套，沒被發現的功力非常深厚，要知道有這樣的矛盾，你也比照做法，才能保護自己，畢竟我們在明，他跟小三在暗」。

事實上，原PO抓出男友出軌的關鍵，就是照片按下分享後，就會冒出最近曾互動的聯絡人，至於該如何關閉？只要簡單3步驟，如此一來就能隱藏「聯絡人建議名單」，操作如下：

►打開設定→Siri與搜尋→分享時顯示，關閉後就完成了。

▼3步驟超簡單。（圖／記者劉維榛攝）



▼關閉前後，差異就是聯絡人不見了。（圖／記者劉維榛攝）

