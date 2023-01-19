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妹子突收到1包裹！才知男友包養40歲熟女　看「曖昧對話」氣到乾嘔

▲啪啪,恩愛,人妻,摩鐵,女友（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人收到包裹都會滿心期待打開，沒想到意外揭穿另一半的秘密。一名女網友表示，近日家中突然收到一台調理機，男友解釋是想要送給媽媽的，但她覺得很詭異，後來偷看手機，才發現對方竟然包養熟女，看到對話紀錄更是氣到當場乾嘔。文章曝光後掀起討論。

原PO在「Dcard」發文表示，和男友交往3年，目前正在同居，近日晚上收到一個很大的包裹，她以為是送給自己的，於是開心地拆開來，沒想到裡面竟是一台食物調理機，讓她相當疑惑，於是詢問男友「買這個幹嘛？」雖然對方說是要送給媽媽的，但她仍覺得相當詭異，因為男友平時不會送禮物給媽媽，於是她決定偷看手機。

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未料一打開竟發現，男友竟然包養了一個3、40歲的熟女，對話內容不僅全是甜言蜜語，2人還約到摩鐵開房，男友還曾送MacBook給女方，這次的調理機也是女方要求的，「看到真的發抖，甚至有點乾嘔，真的不知道這一個多月來他騙了我這麼多次」，但她看完之後不知道要如何和男方攤牌，因此決定PO文抒發。

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲男友包養熟女。（圖／翻攝自Dcard）

不少人看到後紛紛表示，「天啊，偷吃也不擦嘴巴，竟然還當別人的sugar daddy，也太過分」、「超爛欸這男的，快點分了啦，他送那女的這麼多禮物，早就沒心了，還好不是結婚才發現」、「我覺得偷看別人手機真的不好，但發現這種秘密更母湯」、「真的是不相信愛情了啦，看到氣死欸，妳真的很棒、很勇敢，妳值得更好的」。事後原PO也透露，已經和男友攤牌分手，「我真的沒辦法再被這樣噁心下去」。

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