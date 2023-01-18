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男友深夜硬上「吐珍奶來潤滑」　妹子崩潰求饒！隔天慘發炎

▲桃園市李姓男子3年前與已婚婦人發生婚外情，人妻交往未滿3月即求去，李男竟將2人性愛影片與照片傳給人妻友人甚至大學學弟挨告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲男友把珍奶當潤滑劑，害原PO私密處慘發炎。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

「男友把我弄到私密處發炎！」一名女網友透露，某次男友想愛撫，恰巧潤滑劑沒了，竟隨手拿珍奶來充當「潤滑液」，嚇得原PO阻擋不要。無奈男友硬是闖進來，過程中讓原PO超崩潰「中途我一直覺得有異物感」，豈料隔天下體開始搔癢，就診後果真發炎了，沒想到男友還臭罵原PO婊子。

一名女網友在Dcard抱怨，最近加班晚回家，沖完澡就想呼呼大睡，不料男友老是不安分亂摸，被原PO婉拒後甚至生氣，「在他各種的情緒勒索下...我只好勉強答應跟他做」，豈料下場超崩潰。

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原PO透露，本身不太容易濕，因此都要靠潤滑液才能愛撫，好巧不巧潤滑液沒了，男友又懶得出門，「但我實在太乾了...很痛無法繼續」，殊不知男友竟拿起宵夜珍奶，原PO目睹他喝了一口咬碎，「之後就塗在他老二上！」

當下原PO驚喊很髒又噁心，頻頻制止男友的荒謬舉動，無奈男友已精蟲衝腦，硬是闖入原PO的密穴，「中途我一直覺得有異物感」，多次反映真的不舒服。忍到結束後，男友竟反過來抱怨，「都是妳一直喊不舒服，害我X掉。」

一番話讓原PO氣炸，但身體實在累到虛脫，就趕緊入睡。豈料隔天上班時，原PO私密處開始搔癢又有分泌物，嚇得趕緊去看醫生，結果真的發炎了。返家後，原PO為此跟男友大吵，對方不但不認錯，還反嗆「妳就是不會濕啊，難道是我的問題嗎？婊子一個！」看著男友摔門離去，原PO留在原地崩潰大哭，「不曉得該怎麼辦？」

文章曝光後，底下網友見原PO的反應也怒了，「只是想打砲，根本不顧你的感受，而且怎麼會用珍奶當潤滑？真的有夠噁」、「這樣還不分手嗎？難道留著當標本」、「什麼怎麼辦？那麼噁那麼爛不分手，還在問怎麼辦？」「這如果不是創文，我會先懷疑你的智商」、「不分手問怎麼辦，那你就繼續當珍珠鮑啊」、「反正我們說再多你也不會分啦」、「到底是多爛的男人，才會罵女朋友婊子」。

▼網友罵爆。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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