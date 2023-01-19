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男友啪啪後1反應！　妹子獨自「躺在床上」嘆：像是個洩慾工具

▲▼ 情侶,夫妻,抓姦,同睡,恩愛（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人很重視恩愛後的溫存。但一名女網友表示，男友每次結束後都會直接去抽菸、滑手機，把她一個人晾在床上，就算之前有抱怨過，但對方也只是敷衍一下，讓她覺得心裡很不平衡，感嘆「好像我只是個洩慾工具而已」，不知道要怎麼消化這些情緒。文章曝光後掀起網友熱議。

原PO在Dcard發文表示，每次男友愛愛結束後，就會馬上起身去抽菸、滑手機，留她一個人躺在床上，頂多只會幫忙拿衛生紙，讓她清理一下身體，「讓我都覺得很空虛，好像我只是個洩慾工具而已」。

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原PO也說，和男友在性方面沒有不合的地方，只是單純不滿意對方事後的反應，不知道要怎麼消化。她表示先前也有討過抱抱，可是對方都只是意思一下而已，之後她就沒有再開口過，也慢慢試著習慣對方的模式，但心裡難免還是覺得有點不平衡，因此發文詢問「各位如果（男友）是自己的另一半會怎麼辦？還是有什麼想法嗎？」

不少人看到後表示，「至少抱一下、親一下額頭吧，無論是做愛或做戲都不能只做半套啊」、「這樣的人真的不要期待他以後會對你多好」、「我男友事後會跟我開檢討會」、「下次換你做完起身去抽菸滑手機，看看他會怎麼想，我另一半是會把我抱在懷裡，我們就會先聊一下天然後再去洗洗睡覺」、「要教，有些體貼是教出來的」、「就是回到聖人模式吧」。

也有人建議，「你直接跟對方說你的感受問題，如果溝通完還是這樣，那你真的需要好好考慮考慮」、「講真的，你男友那個完全是我對炮友的反應，你可以試著跟他溝通看看，為什麼他都不給你抱抱、不給你鼓勵？是射完瞬間沒那麼喜歡了是不是」、「如果你們感情很好，那我建議妳把你的想法明確的告訴他」。

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