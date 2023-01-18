男友做愛「1習慣」驚呆她　常啪到一半停下來！過來人揭背後真相

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

每對情侶恩愛時會有不同的配合方式。一名女網友表示，男友在愛愛的時候有一個很奇怪的習慣，就是話會變得特別多，和平時的個性完全不同，甚至有時候2人做到一半會停下來聊天，就會忘記要繼續進行，讓她很好奇男友為何會有這種轉變？文章曝光後，不少男網友解答「其實想轉移注意力」。

原PO在「Dcard」發文表示，近來發現和男友嘿咻的時候，對方做到一半都會突然停下來開始聊天，她通常會給予回應，但雙方一來一往，有時候不小心聊得太認真，就會忘記要繼續愛愛。讓她覺得詭異的是，其實男友平時都不愛找她聊天，雙方也不會特意找話題，「但他打炮的時候話特別多是為什麼？」

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文章曝光後，不少人表示「我男友也這樣過」、「我都會不小心講笑話，男友就軟了」、「我朋友跟她男友做的時候，我朋友有辦法邊用手機聊天邊跟她男友做，她跟我說的時候，我覺得超不可思議，怎麼辦到的」、「我男友會在背後式的時候喝飲料，外面冰水甚至滴到我的背上」、「因為他深入你的同時，也想深入你的心，這就是悶騷吧」，還有人分享「我覺得做愛講話很解，偏偏男友都會講一些瞬間冷掉的話，什麼皇上要寵幸你了、天降甘霖，直接冷掉」。

另外，也有男網友指出，「轉移下面的注意力」、「因為快射出來了」、「累了或軟掉找藉口啦，怕你發現他年輕就不行，故意聊天分散你注意他的狀況」、「就是快射了啊哈哈哈哈哈，轉移話題讓自己不要這麼興奮」、「他怕自己太快，所以要轉移注意力」、「可能想要分心一下，讓時間久一點」、「因為快射了，趕快讓感覺分散掉，聊天延長射精時間」。