　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男友做愛「1習慣」驚呆她　常啪到一半停下來！過來人揭背後真相

▲▼壞壞,愛撫,啪啪,性愛。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

每對情侶恩愛時會有不同的配合方式。一名女網友表示，男友在愛愛的時候有一個很奇怪的習慣，就是話會變得特別多，和平時的個性完全不同，甚至有時候2人做到一半會停下來聊天，就會忘記要繼續進行，讓她很好奇男友為何會有這種轉變？文章曝光後，不少男網友解答「其實想轉移注意力」。

原PO在「Dcard」發文表示，近來發現和男友嘿咻的時候，對方做到一半都會突然停下來開始聊天，她通常會給予回應，但雙方一來一往，有時候不小心聊得太認真，就會忘記要繼續愛愛。讓她覺得詭異的是，其實男友平時都不愛找她聊天，雙方也不會特意找話題，「但他打炮的時候話特別多是為什麼？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，不少人表示「我男友也這樣過」、「我都會不小心講笑話，男友就軟了」、「我朋友跟她男友做的時候，我朋友有辦法邊用手機聊天邊跟她男友做，她跟我說的時候，我覺得超不可思議，怎麼辦到的」、「我男友會在背後式的時候喝飲料，外面冰水甚至滴到我的背上」、「因為他深入你的同時，也想深入你的心，這就是悶騷吧」，還有人分享「我覺得做愛講話很解，偏偏男友都會講一些瞬間冷掉的話，什麼皇上要寵幸你了、天降甘霖，直接冷掉」。

另外，也有男網友指出，「轉移下面的注意力」、「因為快射出來了」、「累了或軟掉找藉口啦，怕你發現他年輕就不行，故意聊天分散你注意他的狀況」、「就是快射了啊哈哈哈哈哈，轉移話題讓自己不要這麼興奮」、「他怕自己太快，所以要轉移注意力」、「可能想要分心一下，讓時間久一點」、「因為快射了，趕快讓感覺分散掉，聊天延長射精時間」。

ET快訊
餐旅系實習生目睹「驚人一幕」　嚇喊：再也不敢用飯店杯子
小二妹常發呆！醫見她「動作詭異停止」罹病　媽自責哭了
馬國賢盼當爸「天天進補」奏效！　小20歲正妹韓女友傳已有孕
5歲女童遭英外送員撞死！他竟「拒叫救護車」繼續送餐
「郭朱配」恐成形！　郭正亮斷言：這兩人贏不了賴清德
師大附中考上國立大學　29歲女出社會竟淪街友
「洗髮精加水」省錢！醫一看搖頭：下場超慘

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男友做愛「1習慣」驚呆她　常啪到一半停下來！過來人揭背後真相

桃園機場春節有創舉「國門香」營造美好候機氛圍　寫下新年期許　限定版香膏帶回家

三總汀州院區內視鏡中心啟用　最美里長陳紫渝現身讚「長輩福音」

花都開好了！淡水天元宮18日夜櫻點燈　超強櫻花秘境首度公開

男友深夜硬上「吐珍奶來潤滑」　妹子崩潰求饒！隔天慘發炎

癸卯黑兔年「開運色」出爐！專家曝靠「穿搭、食物」招財法

老公「兄弟團鬧婚」玩超大！人妻嚇壞：一口都不要　網驚呼：超噁

「冰凍番薯」過年再現！寒流襲台機率增　初二起連3天探10°C↓

迎史上最長年假！高雄捷運尖峰最短班距4min　除夕得等10分鐘

獨／首次創業卻遇無良商人！江小漁大墩店今復業　將改名拚生存

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

吃火鍋驚見饒舌豆腐！　快嘴飆唱表情架式十足

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

網路自學種大麻變「絕命毒師」　流出恐供10萬人吸食...警傻眼

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

男友做愛「1習慣」驚呆她　常啪到一半停下來！過來人揭背後真相

桃園機場春節有創舉「國門香」營造美好候機氛圍　寫下新年期許　限定版香膏帶回家

三總汀州院區內視鏡中心啟用　最美里長陳紫渝現身讚「長輩福音」

花都開好了！淡水天元宮18日夜櫻點燈　超強櫻花秘境首度公開

男友深夜硬上「吐珍奶來潤滑」　妹子崩潰求饒！隔天慘發炎

癸卯黑兔年「開運色」出爐！專家曝靠「穿搭、食物」招財法

老公「兄弟團鬧婚」玩超大！人妻嚇壞：一口都不要　網驚呼：超噁

「冰凍番薯」過年再現！寒流襲台機率增　初二起連3天探10°C↓

迎史上最長年假！高雄捷運尖峰最短班距4min　除夕得等10分鐘

獨／首次創業卻遇無良商人！江小漁大墩店今復業　將改名拚生存

買不起都市房？加勒比海「私人小島」佔地6000坪　售價不到1500萬

九天玄女真降肉！德馨有感應「成為傳令兵」　靈異體質測磁場

高麗菜輸慘！7款「燙青菜纖維」排行　營養師：便祕別吃它

暗黑版《光陰的故事》真實改編！　AV女優「多人交戰」醞釀情慾戲

羅東也吃得到「定置漁場三代目」拉麵！每日現熬湯頭　免費加麵加湯

台灣運彩春節加碼　獎金最高8000倍！

《緋染天空》參戰台北電玩展…攤位佈景亮相　31A部隊全員突襲

2024柯文哲不會選到底？　郭正亮曝原因：僅為鞏固民眾黨不分區

餐旅系女實習目睹「打掃阿姨驚人一幕」　再也不敢用飯店杯子

侯友宜繼續拖「郭朱配」恐成形　郭正亮斷言：這兩人贏不了賴清德

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

生活熱門新聞

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

當兵男友放假！「突大吼4字」妹子嚇醒

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　桃花一路狂炸

農藝女孩曝　螺螄粉曾吃到蟲卵

台中LaLaport鳥瞰人潮曝！美食區890座位全滿

春節2段式變天　初二下探13度

全民確定領6000！　發放時間、怎麼領一次看

水療池破洞旅客險溺斃　花蓮遠雄致歉

老奶奶過世　台中50年名店烤肉沙拉歇業

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

更多熱門

相關新聞

男友深夜硬上「吐珍奶來潤滑」！妹子慘發炎

男友深夜硬上「吐珍奶來潤滑」！妹子慘發炎

「男友把我弄到私密處發炎！」一名女網友透露，某次男友想愛撫，恰巧潤滑劑沒了，竟隨手拿珍奶來充當「潤滑液」，嚇得原PO阻擋不要。無奈男友硬是闖進來，過程中讓原PO超崩潰「中途我一直覺得有異物感」，豈料隔天下體開始搔癢，就診後果真發炎了，沒想到男友還臭罵原PO婊子。

男友爸快破產…急討300萬　準人妻憂問1句

男友爸快破產…急討300萬　準人妻憂問1句

頭期款400萬「女友現金全付」　男友拒絕共同持有！網喊超怪

頭期款400萬「女友現金全付」　男友拒絕共同持有！網喊超怪

妹子啪完1舉動　男友急掰她眼睛：以為妳死了

妹子啪完1舉動　男友急掰她眼睛：以為妳死了

借宿男友家3年！她做1事被趕走　網：活該啦

借宿男友家3年！她做1事被趕走　網：活該啦

關鍵字：

做愛男友聊天

讀者迴響

熱門新聞

52歲馬國賢要結婚了！新歡是小20歲超正韓妹

快訊／澳洲客機發求救訊號　機上載100多人

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

張穎穎宣戰汪小菲「1句話力挺大S」！揭張蘭一家真面目

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

當兵男友放假！「突大吼4字」妹子嚇醒

他買麥當勞打開傻眼　漢堡竟送「大袋現鈔」

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

房客賴著不走「1原因吃定房東」！房仲也搖頭

雙載機車「詭異自摔」　後座媽趴地遭吊車輾斃

快訊／北市恐怖死亡車禍！女遭吊車輾過斷兩截

更多

最夯影音

更多
買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！
台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面