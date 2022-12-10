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LINE聊天超正常！「1按鍵露餡」好老公狂約砲　新婚妻哭：好噁心

▲▼LINE,手機,貼圖（圖／記者劉維榛攝）

▲老公手機跳出「最近要見面嗎」的訊息，真相渣爆了！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

好好先生，真面目竟是超渣玩咖！一名人妻哭訴，知道老公手機密碼，但她鮮少查勤、看LINE對話，殊不知某天跳出陌生妹子的訊息，由於聊天紀錄空一片，原PO靈光一閃趕緊解開「隱藏聊天室」功能，結果驚見老公超渣真面目，手機滿滿的約砲紀錄，讓原PO心痛又崩潰。

一名女網友在Dcard表示，與老公愛情長跑7年才結婚，一路挺過求學、當兵到職場上，經過各種挑戰與磨合，如今新婚3個月，「有點像老夫老妻相處模式，但感情也依然很好」，不料原PO抓包老公竟是個大渣男。

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原PO透露，因她手機在房間，才順手拿起老公手機查周末天氣，「很不巧，就看到LINE突然傳來一個女生的訊息，內容是最近要見面嗎？」看著陌生名字，原PO用預覽查看，發現前面對話紀錄是空白，讓原PO感到莫名不安，「第六感告訴我這個人不正常！」

把LINE聊天室掃一遍後，原PO卻看不出任何端倪，她忽然想起「隱藏聊天室」的功能，結果打開設定解鎖聊天室後，下秒玻璃心碎滿地，「全部滿滿都是我不認識的女生...一個一個解開隱藏，有8成都是不正當的聊天或是約砲紀錄，2020、2021甚至是今年初都還有。」

原PO崩潰到發抖，老公從廚房走出來後也下跪認錯，表示最後一次就是今年初，也頻頻強調對那些約砲對象毫無感情糾葛。

「頭腦真的好亂...」原PO世界猶如崩塌般，老公摧毀多年來的信任，「他變得好陌生，我好像不認識他了，連他哭著道歉的樣子，我都覺得好噁心...我不知道該怎麼辦？」

文章曝光後，網友心疼喊話，「這種事只有0次和無數次」、「最後一次是年初，怎麼昨天還有人問他最近要見面？真相很醜陋很殘忍，很讓人心痛。願妳有足夠的智慧與勇氣渡過這一關，祝福妳」、「我是婚前就檢查過了，確認未來老公一切乾淨才簽結婚證書」、「建議驗一下有沒有染性病」、「交往了七年還結婚了，一定是超級震驚跟不敢置信，是我應該會離婚...這種信任一旦產生裂痕，還要怎麼好好相愛」、「蒐集證據吧，然後提出離婚，這個疙瘩永遠都在，妳對他的信任也回不去從前，也沒有必要折磨自己」。

說到LINE的隱藏聊天室，如果特定聊天室或聯絡人被隱藏了，點擊設定再到聊天，並點擊解除「隱藏的聊天室」。只要聊天內容沒有被刪除，就可以看到所有被隱藏的內容。

►步驟路徑為：LINE主頁設定→聊天→隱藏的聊天室→編輯→解除隱藏聊天室

▼隱藏的聊天室。（圖／記者朱祖儀翻攝）

▲▼。（圖／記者朱祖儀攝）

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